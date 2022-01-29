«До сих пор помню на себе эту лапу». Семенович рассказала как ее чуть жестко не изнасиловали в 17 лет

Семенович заявила, что ее чуть жестко не изнасиловали в 17 лет

Анна Семенович рассказала, что в 17 лет она едва не стала жертвой насильников.

«Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый «Мерседес». Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: «Тормози девчонок! Мы их забираем»», — приводит слова Семенович «Lenta.ru».

По ее словам, водитель машины, в которой они ехали, поначалу отказывался тормозить, но один из преследовавших их мужчин достал пистолет и сказал, что прострелит шину. В итоге автомобиль с артисткой и ее подругой все же остановился, а водитель попросил девушек тянуть время, пока он не вызовет полицию.

«Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок», — добавила Семенович.

Она рассказала, что начала делать вид, будто у нее случилась паническая атака. В итоге певицу и ее подругу спасли полицейские.