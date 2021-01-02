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Актер Василий Лановой попал в больницу с коронавирусом

19:03
Василий Лановой. Фото http://vs-lanovoy.ru/
Василий Лановой. Фото http://vs-lanovoy.ru/
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Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Лановой будет госпитализирован, информирует ТАСС.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказала Купченко.

Ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не предполагает госпитализироваться. Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/10398337?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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