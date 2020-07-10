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Адвокатов по делу Ефремова заподозрили в нарушении этики

10 июля 2020, 18:13
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Федеральная палата адвокатов России сообщила, что на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского завели дела из-за нарушения профессиональной этики.

В ФПА ранее выражали обеспокоенность, отмечая, что адвокаты дают многочисленные интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

Оба адвоката защищают интересы сторон в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил множественные травмы и на следующий день умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

Дополнительная информация:

https://fparf.ru/news/fpa/v-otnoshenii-advokatov-elmana-pashaeva-i-aleksandra-dobrovinskogo-v-sootvetstvii-s-normami-federalno/

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