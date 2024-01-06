Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 19:57

Адвокат Киркорова рассказал, что артист является фанатом Ирины Винер

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил «СЭ», что певец является фанатом Ирины Винер.

«Действительно, я знаю, что Киркоров ходит на фигурное катание, а также дружит с Винер. Он фанат Ирины Александровны!» — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее, 29 декабря, российский певец Филипп Киркоров посетил премьеру шоу «Русалочка» Евгения Плющенко в Москве.

Народный артист России пообщался с Яной Рудковской в кулуарах шоу и подарил ей букет цветов. Дальше Киркоров пошел в первый ряд зрительного зала смотреть шоу.

Ирина Винер-Усманова
6
2
Читайте также
Григорий Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Бессеберга
Россияне Пономарев и Орлов из «Каролины» оценили победу над «Вашингтоном»
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скончался бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости