  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

13:35
Михаил Ефремов. Фото Mash
Михаил Ефремов. Фото Mash
Теги:

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, заявил, что артист отказался признавать вину в произошедшем. Ранее Ефремов не отрицал своей вины в ДТП.

— Мы вину не признаем, в суде предоставим все прямые доказательства, — цитирует «Интерфакс» Пашаева.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/russia/719428

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир