20-летнего хоккеиста из Перми задержали в Москве за уклонение от армии

Бывшего нападающего пермского «Молота» Владислава Григорьева задержали в Москве за уклонение от военной службы, сообщает ИА REGNUM.

По информации источника, 20-летний Григорьев был доставлен в отделение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент Григорьев находится под подпиской о невыезде.

В конце апреля 2023 года в отношении хоккеиста было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Григорьев попал в осенний призыв, но после получения повестки скрылся. 11 июля он был объявлен в федеральный розыск.

Григорьев много лет выступал за «Молот», неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных турниров. Несколько лет назад хоккеист завершил карьеру.