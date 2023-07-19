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Сегодня, 17:19

Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России

Мария Гусева
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Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ожидает российских спортсменов, которые поменяют гражданство и будут выступать под флагом другой страны.

«Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов, — цитирует ТАСС Матыцина. — Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Те преференции, которые у них были, прекратят свое действие».

Матыцин отметил, что в Министерстве с уважением относятся к гражданам страны. Но, если «выбор сделан, он должен быть сделан навсегда».

17 июля председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских атлетов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении 3 лет не находился в числе кандидатов в национальную сборную России или самостоятельно оплачивал свою подготовку.

Ранее Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила, что считает разумным закон о компенсациях за смену гражданства спортсменами.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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