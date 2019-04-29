Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что инцидент, который произошел в ходе "Мемориала Потапова" во Владивостоке, не может иметь оправданий. По его словам, он будет рассмотрен на заседании исполкома организации.

В субботу на турнире после своего поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг Юлия Литвинцева и Ольга Вицина подрались на трибуне. Самбисток отстранили от соревнований.

- Инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире "Мемориал Потапова", не может иметь оправдания, - цитирует ТАСС Шестакова. - Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах. Любые разногласия и конфликты можно уладить путем диалога. Я понимаю, что на соревнованиях нервы напряжены, каждый хочет победить, но затевать драку непозволительно никому.

Такие инциденты способны нанести ущерб любому виду спорта, и самбо - не исключение, ведь наши главные ценности - это уважение к сопернику и дружба на ковре и за его пределами. Поэтому подобным выходкам нет и не может быть места в нашем виде спорта. Произошедшее во Владивостоке будет рассмотрено на заседании исполнительного комитета FIAS после получения материалов от дисциплинарной комиссии FIAS и их всестороннего изучения. Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим.