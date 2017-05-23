Хирамагомедовы получили штраф около 4 тысяч рублей за избиение Габдуллина

Бойцы Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы оштрафованы на сумму более 20 тысяч тенге (4 тысячи рублей) за избиение вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ДВД Астаны София Колышбекова.

- Был вызов, потерпевший отказался писать заявление, - цитирует ТАСС начальника пресс-службы ДВД Астаны Софию Колышбекову. - Тем не менее был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства административного кодекса Республики Казахстан. Каждому было вынесено административное наказание в виде штрафа более 20 тысяч тенге.

Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже после прилета в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.