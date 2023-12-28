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Сегодня, 20:30

Звезда UFC использует Chat GPT для создания геймпланов. «Эта штука дает тебе хорошую информацию»

Бо Никаль использует технологию ИИ Chat GPT для составления геймпланов к своим соперникам
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец Бо Никаль.
Бо Никаль.
Фото Getty Images
ИИ наступает.

2023 год стал прорывным в области технологий искусственного интеллекта.

Модели и приложения этого направления научились рисовать за считаные секунды картинки не хуже многих художников (Stable Diffusion, Dall-e и т. д.), впервые добились более точного предсказания погоды, чем традиционные системы прогноза (Graph Cast), осилили почти стопроцентно точное распознавание речи на десятках мировых языков и переведение ее в текст за очень небольшое время (Whisper).

Машины стали принимать более точные решения на основе визуальной информации, что изменило такие области, как медицинская диагностика, автономные транспортные средства и т. д. Успехи ИИ в сфере интернета вещей улучшили прогнозное обслуживание и пользовательский интерфейс, что благотворно сказалось на многих отраслях — от здравоохранения до производства. ИИ внес значительный вклад в область материаловедения, обрабатывая огромные объемы данных и распознавая сложные закономерности. И, конечно, произошел огромный скачок в области диалогового ИИ (AWS и т. д.) и генеративного (Chat GPT).

Машинный интеллект стал сильнее помогать ученым, финансовым аналитикам, студентам, производителям контента и даже бойцам ММА!

Молодая звезда UFC, один из самых горячих проспектов промоушена Бо Никаль (5-0) недавно признался на подкасте Джо Рогана, что он уже использует самую знаменитую технологию ИИ Chat GPT для составления геймпланов к своим соперникам.

Фото Global Look Press

***

Бо Никаль: «Я, может быть, людям дам сейчас наводку, но... Я обращаюсь к услугам Chat GPT. Если задавать ему правильные вопросы: «Хей, сформулируй геймплан для бойца вот такого типа. Я борец, средний вес, это, это и это. И я дерусь вот с таким, таким, таким — дай мне идеальный геймплан».

Джо Роган: «И он может осилить это?»

Бо Никаль: «Он не выдает тебе сразу влегкую — бум, и всё. Нужно работать с этой штукой, и ответы будут становиться ближе к сути. Он даст тебе хорошую информацию. Сначала он говорит: «Я не могу сформулировать» и бла-бла-бла, но потом я конкретизирую: «Дай мне геймплан: борец против ударника в бою ММА вот по таким правилам». И вот начиная отсюда я задаю детальные вопросы. И он дает мне хорошую информацию. Посмотрим, что будет через пять лет, возможно, там уже можно будет загружать видео, и он расскажет тебе все слабости этих бойцов. Эта штука точно дойдет до такого уровня».

 
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Джо Роган: «Наверняка, так и будет. И быстрее, чем через пять лет. Когда уже выйдет Chat GPT 5, был анонс?»

Бо Никаль: «Знаешь, я помню ты рассуждал об интеграции человека и ИИ. Вот недавно я был в зале, и там было 30 детей. И нашему менеджеру нужно было, чтобы дети зашли в свои телефоны, посмотрели что-то по билетам на схватки. И он говорит: «Возьмите телефоны и...» И все 30 детей тут же вынули телефоны! Хотя это почти уже была тренировка, мы готовились работать, дети сидели на трибунке. То есть люди уже не расстаются с телефонами. Мне 27, я еще могу оставить телефон в раздевалке, сейчас его со мной нет. Но поколения младше меня никогда не расстаются с телефонами».

Бо Никаль и Джо Роган.
Фото из соцсетей Бо Никаля

Джо Роган: «Илон говорил об этом: «Мы уже киборги. Только пока устройства еще не внутри нас». Я уверен, что мы последнее поколение натуральных людей. Которые соединяются с действительностью за счет электроники, которая пока только держится в руках. Не соединена с тобой. Потом будет по-другому, потом будет другая версия человека. Вот если взять GPT для составления геймпланов... когда ты сможешь загрузить все видео боев условно Шона Стриклэнда и все свои бои, и GPT скажет тебе конкретно: «О'кей. Вот здесь, полагаю, у тебя будет преимущество». Но, знаешь, есть некоторые ребята, у которых как будто нет паттернов. Вот Кори Сэндхэген — он же так все здорово миксует».

Бо Никаль: «Он хорош, да. Но я все равно уверен... вот если бы я дрался с ним, я бы за 10 недель до боя посмотрел все его бои. Каждый бой. Потом каждую секунду боя. 20 часов потратил бы на просмотр его боев. Потом сделал бы паузу, и потом снова бы посмотрел все. Потом опять сделал бы паузу и опять бы посмотрел все.

Я как-то видел клип, где Джон Джонс рассказывал о том, как он изучает видео соперников... Он говорит: «Я смотрю даже на то, как они вздрагивают после финта. То есть если сделать финт — как человек дернется?» Я сам люблю изучать видео, но он вывел это просто на другой уровень. «Если я выброшу джеб, как человек дернется — он уклонится в ту или иную сторону или парирует?» Можно реально разобрать любого. Парня вроде Сэндхэгена будет тяжело разобрать, потому что он редко повторяется, но все равно его можно прочитать».

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