«Алкоголь и безостановочное курение кальяна сказались на легких». Алджамейн Стерлинг жалуется на усталость во время тренировок

Раньше экс-чемпион UFC пил вино прямо во время подготовки.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, который отобрал этот пояс у россиянина Петра Яна, в прошлом поединке проиграл Шону О'Мэлли, после чего решился на серьезное изменение в карьере. Стерлинг поднимается в весе, а его первый бой в 66 кг пройдет 13 апреля на историческом турнире UFC 300, соперник — Келвин Каттар.

Стерлинг считается одним из самых крупных бойцов легчайшего дивизиона — пока интрига, насколько габаритным он будет в полулегкой категории. Но в межсезонье Алджамейн становится воистину огромным — во многом из-за чревоугодия, а также любви к алкоголю и табаку, о чем он не стесняется рассказывать.

Фото из соцсетей Алджамейна Стерлинга

«Мне правда интересно, насколько сильно я раздуюсь после боя, — сказал Стерлинг на видео своего YouTube-канала. — Каждый раз, когда я набираю 61 кг последние пять лет, я затем всегда набираю 81 кг. Как будто твое тело цепляется за все, а потом взрывается обратно, поэтому мне интересно, как будет в этот раз.

Я пристрастился к сладкому, и это почти как бездонная яма. Как будто ты ничего не можешь с собой поделать. Ты говоришь себе перестать есть, но почему-то твои ноги все равно идут к холодильнику или ты заказываешь еду, хотя ничего не хочется. Это похоже на болезнь.

Сейчас на тренировках я сильно утомляюсь. Хотя я стараюсь делать то, что делаю, когда вешу меньше. Те восемь-девять недель ежедневного употребления алкоголя и безостановочного курения кальяна вместе с поздним отбоем определенно сказались на состоянии моих легких, поэтому я до сих пор чувствую, что не в порядке, и пытаюсь вернуть форму».

Фото из соцсетей Алджамейна Стерлинга

Ранее на пресс-конференции после боя с Генри Сехудо Стерлинг рассказывал, что употреблял алкоголь прямо во время тренировочного лагеря, но с такой практикой завязал, потому что у него возникли проблемы в восстановлением после травмы.

«Буду ли еще употреблять алкоголь во время кэмпа? Нет (смеется). Мне нравится выпивать. Кэмпы к боям — очень тяжелая штука. После изнурительных спаррингов, если я чувствую, что достиг порога моей функционалки, то [алкоголь] - это мое высвобождение. Это не значит, что я бухаю, просто могу выпить парочку чего-то. Я лучше себя чувствую после этого, чувствую счастливее перед началом пахоты.

Да, в кэмпе ты должен многим жертвовать, но нужен баланс какой-то. Я отказался от алкоголя, потому что мне нужно было, чтобы прижились стволовые клетки после травмы, я не хотел уничтожить их алкоголем. Я не могу сказать, что без алкоголя мой организм лучше себя чувствовал. Я лучше буду счастливым в кэмпе, чем [откажусь от всего]. Я не оправдываю алкоголь, но я оправдываю то, что нужно наслаждаться жизнью, что нужен баланс».