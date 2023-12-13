«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla

Огромное интервью с одним из самых популярных бойцов России.

Александр Шлеменко в августе 2022-го проиграл техническим нокаутом Александру Иличу — бой продлился всего-то 22 секунды. 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17 состоится реванш, которого Шлеменко жаждал. За неделю до боя Шторм дал обширное интервью «СЭ» — на разнообразные темы: от Tesla до Иосифа Сталина.

«Я жестко застревал на снегоходе, в канавы проваливался. Это просто жесть»

— Снегопад сегодня жесткий. Бывало такое, чтобы вы где-то конкретно застревали в снегу?

— На самом деле это лучшая погода для меня. Я очень люблю, когда снег, но еще тепло, когда он валит, когда дороги не успели почистить, когда еще нет грязи на них. Я очень много дрифтовал на всех машинах, которые у меня были. Сейчас я этого уже не делаю, потому что у меня детей много и некогда этим заниматься, а так бы — с удовольствием. Насчет того, застревал или нет, — ну, бывало, застревал. Сильно жестко не застревал. Помню, с отцом застряли, когда из деревни ехали. Пришлось идти пешком, он потом машину доставал с кем-то. Вот это почему-то мне запомнилось. Такой волнительный момент — застрять где-то, типа как в поле.

— Ну не 20 км же шли, наверное?

— Не 20, меньше. А сам я застревал на «восьмерке», тогда еще ездил на ВАЗ-2108, сам ее вытаскивал. Самое тяжелое — когда ты застрял и некому тебе помочь, и ты в одного ее пихаешь.

Я жестко застревал на снегоходе, в канавы проваливался... Вот на снегоходе, когда ты в поле, когда ты один и тебе некому помочь... У меня был снегоход Yamaha, он тяжелый, а ты его вытаскиваешь прямо руками... это жесть. Я до сих пор это помню, это просто жесть какая-то, ты тащишь его за одну ручку, за другую — часами, бывало.

— Один?

— А кто тебе поможет? Хорошо хоть телефон ловит, и ты смотришь, чтобы он не разрядился, если что. Холодно же. Чтобы можно было кому-то позвонить, если что. У меня были случаи, когда на снегоходе ремень вариатора рвался. А когда ты рвешь ремень, а еще и холодно... Я как-то выехал в холодину, было около минус 30 градусов. Я поменять ничего не могу, у меня руки замерзают, было очень жестко. Я замерз жестко, но все равно как-то поменял ремень. Я целый час, наверное, этот ремень менял, потому что там нужно было вариатор разжать, а инструмента не было. Одними руками разжать его тяжело, а варежки снимаешь — руки сразу замерзают и прилипают к вариатору. Короче, это жестко.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мага Исмаилов не будет готов к реваншу со мной. Потому что риски большие»

— Вот бой с Иличем пройдет. А что будет, если проиграете?

— Я не буду отвечать на этот вопрос. Ничего не будет. Я выиграю.

— Если победите, что дальше будет?

— Вы все увидите.

— У вас уже есть какой-то четкий план?

— Конечно, есть отличный план. У меня всегда есть план, и не один, поймите. Как минимум у меня всегда есть то, что я являюсь основателем промоушена SFC. Это мой промоушен, который провел уже восемь турниров, и на следующий год у нас тоже запланированы турниры. И вообще у нас бурная деятельность запланирована. Потихоньку двигаемся.

— Намекните хотя бы, кто может стать вашим соперником?

— Не буду намекать, не хочу заглядывать вперед. Я серьезно отношусь к Иличу, учел все ошибки, сделанные в прошлый раз. То есть мне нужно было драться с Иличем, а у меня все мысли были о Маге. Я, к сожалению, проиграл бой, но мне все равно сделали стердаун с Магой... Ну, что это за глупость? Вы сейчас предлагаете мне сделать то же самое? Зачем? Приезжайте после боя, все расскажу, все покажу, все обсудим.

— Бой с Магой все-таки есть в голове? Есть мысль, что надо сделать реванш?

— Мне кажется, Мага не будет готов к этому.

— Почему?

— Потому что большие риски проиграть.

— Зато это хороший гонорар.

— Ну, Мага не за этим гонится... Я не знаю, на самом деле, честно — не думал. Будет готов — подеремся. Мне было бы это интересно. Если ему будет интересно — круто. Я понимаю, что это не только большой гонорар. Наш бой с ним получился самым рейтинговым за всю историю. А второй бой перекроет его. С точки зрения логики, как любят все говорить, наследия, такие бои попадают в историю. Трилогии, дилогии, реванши...

— Камил Гаджиев неоднократно говорил, что между вами и Владимиром Минеевым будто есть напряжение, и при этом подчеркивал, что между вами много общего...

— Слушайте, я вот сюда летел и подумал — сейчас намного интереснее сделать с бой Минеевым, [чем с Исмаиловым]. Он же выиграл у Маги досрочно. По логике многих людей, если я выиграю у него, то автоматом выиграю у Исмаилова. Так?

— Странная логика, конечно.

— Но так многие судят. Подождите, кто сейчас фаворит, давайте честно: кто выиграет по ММА — Мага или Вова?

— Даже не знаю, у Минеева ведь не было боев по ММА целых два года.

— Но за кем последнее слово? Кто вышел победителем?

— Владимир.

— Все. Но этот бой маловероятен, я не верю, что Владимир сделает 84 кг.

— А вы бы в 93 кг не стали драться?

— А зачем мне при весе 90 драться в 93? Я 93 даже в жизни не вешу. А он весит, наверное, около 100. То есть ему скидывать придется, а мне что? Наедаться? Вдобавок, я это [бой с Минеевым] пока не рассматривал — если будет хорошее предложение, ХОРОШЕЕ — тогда да. Тем более у Вовы запланирован бой в RCC с Ваней [Штырковым].

— Да, реванш — по правилам ММА.

— Как знать, как там все пройдет.

— Как вам, кстати, их бой по правилам кикбоксинга?

— Ну, чуть скучноватый получился, мало было искры, желания нокаута. Да, была проделана работа, но похоже на спарринг.

— Мне кажется, если бы бились по ММА, была бы совсем другая картина.

— Там и время было бы другое — 3 раунда по 3 минуты. А тут — 3 раунда по 5 минут, в этом и интерес. Если брать такую историю — это интересно. Подогрели интерес, все посмотрели, а в ММА будет серьезная разборка. То есть никто, думаю, серьезно это не воспринимает.

Александр Шлеменко с сыном в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Если хочешь выполнить полный род, нужно 16 детей. Полрода — восемь детей»

— Напомните, сколько должно быть детей в семье?

— У меня — пятеро. А такого понятия, сколько нужно детей, — его нет. Если хочешь выполнить полный род — 16. Полрода — восемь детей. Вот и думайте.

— Восемь и 16 — это уже совсем, мне кажется...

— Ну, вот вы говорите «должно быть». Это кто решил?

— На ваш взгляд.

— Не на мой взгляд, а если брать полный род, который ты можешь выполнить, — это 16 детей. Если готовы — пожалуйста.

— Это хорошо?

— А что плохого? Дети — это счастье, чем их больше, тем больше счастья.

— Но представьте, если в каждой семье будет по восемь детей — это же будет перенаселение...

— Я представляю. Да прекращайте, какое перенаселение? Вы видели нашу страну, ездили на поезде? У нас демографическая проблема, к нам сотнями, миллионами завозят мигрантов. Зачем? Если бы у нас наши рожали, нам не надо было бы их [мигрантов] завозить сюда. Какое перенаселение? Чего? Это такая глупость...

— Но если у каждого будет даже по четыре ребенка, перенаселение...

— Не будет его. Вы же не знаете статистику. У нас не будет сейчас столько людей, которые готовы рожать, чтобы нас перенаселить.

— Я говорю про идеал, так скажем.

— К этому нужно стремиться. Но ничего у нас не будет, никакого перенаселения. Другое дело, что у нас не будет такого — по четыре ребенка в семье. К сожалению, такое будет только в семьях мигрантов, которые к нам приезжают.

— А почему там такое возможно, а у нас — нет?

— Потому что алгоритмы другие.

— Что имеете в виду?

— Заложили алгоритм — не рожать детей, не размножаться. Чайлдфри, вот это все. Про употребление алкоголя, про так называемых феминисток. Кстати, хорошо растащили на отрывки наш подкаст с Григорием Дроздом. Я там чуть-чуть затронул девушек — про «как царевна лягушка», — и почитайте, как феминистки налетели! Такую дичь пишут, это жуть просто!

— Вам в личку писали?

— Нет, в комментариях.

— Какое население в России должно быть в идеале?

— Чем больше — тем лучше.

— Сейчас вот 146 миллионов человек. Сколько должно быть?

— 500.

— Вам не кажется, что это слишком для нашей страны?

— У нас 1/6 часть суши. Какое слишком?!

— Ну, у нас же не везде Кубань, не особо плодородная почва.

— Да прекращайте. Какая «не особо»?!

— У нас самая незаселенная часть — это Сибирь.

— Да, я знаю, я там живу.

— А дальше?

— А что дальше? Дальше — Алтай, там еще круче. Дальше — Владивосток, там тоже офигенно! Я там везде был и знаю.

— Дело не только в этом. Нужна же соответствующая инфраструктура, на ее строительство нужны годы.

— Прекращайте! Какие годы?! Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Сколько там нам нужно было, чтобы восстановиться, как говорили? 60 лет давали. За сколько мы все это прошагали? Сталин сказал, что если за пять лет не прошагаем — нас сметут. И прошагали! И в космос полетели, и ядерную бомбу сделали. И все это за какие-то пять лет. И такие огромные стройки, как БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС, — все было выстроено. Сейчас все это подразвалили. А что мешает сейчас сделать то же самое?

— Но мир уже другой, понимаете? У нас на всю страну сколько мусороперерабатывающих заводов? Один, два?

— Я понимаю это. Ну так это же можно все сделать, главное — начать. Дорогу осилит идущий. Если мы будем просто разговаривать, ничего не будет, ничего не изменится. Это же просто нужно начать и все. Я не спорю, самая главная проблема — инфраструктура, которой нет. Ну так если ее нет и мы просто говорим, что ее нет, то ее и не будет. Вот у нас в Омске в 2015 году не было ни одной спортивной площадки. В 2014 году я приехал в Москву на открытие площадки Сергея Бадюка, меня пригласил Вениамин Роднянский. Они открыли площадку для воркаута, я посмотрел и удивился: «Блин, а чего в Омске такого нет?» Прошло не так много времени — и у нас уже 10 площадок! Благодаря нашим партнерам, компании «Газпромнефть», мы открываем эти площадки. Они нас в этом поддерживают. А если бы мы не начали и тоже рассуждали, что у нас этого нет? И знаете, в чем прикол? Я это транслирую медийно, а другие подхватывают эту эстафету и тоже делают. В 2015 году у нас была только одна школа «Шторм», а сейчас их 13 по стране. Просто потихоньку... Время летит очень быстро — не заметите, как инфраструктура появится, все появится. Главное — желание.

А если мы будем сидеть, рассуждать... Тоже, знаете, абсурд. Я всегда разговариваю по алкогольной теме. Извините, что опять ее поднимаю, это просто ужас. Пишут: «Вот ты говоришь, ты такой умный — рожайте, еще что-то делайте. А чем мужику заняться в деревне? У него нет работы». Хорошо, у него нет работы. А где он берет деньги, чтобы выпить? Он последнее тащит из семьи, чтобы себя отравить и сдохнуть — и чтобы бросить своих детей. Тупее не придумать! И мне это ставят в аргумент. Да это ужас! И куча других примеров. «Ничего нет». У нас тоже не было прекрасного зала, не было турниров в Омске, но они же теперь есть. Откуда они взялись? Их не нарисовали, и ни одна из компаний в Омске не поддерживала ММА. А сейчас нас поддерживает «Газпромнефть», это наши партнеры. Казалось бы... Почему это есть? По совпадению, я — непьющий человек. Просто совпадает? Перестаньте пить — может, тоже что-нибудь совпадет. И перепадет. Так ведь?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«У нас просто сумасшедшая история! История сильных победителей!»

— В общем, надо размножаться, чтобы русский народ не вымер?

— Да он и так не вымрет. Замучаются делать так, чтобы вымер. Запомните: как бы ни сжимали пружину, она разожмется. Пока нас много, пока мы не чувствуем в себе, что нас загнали в угол, мы расслаблены. Но угол уже близко, нас уже загоняют. И вы попадаете в зону риска. А когда окажетесь в этой зоне риска — извините меня, вас никто исторически этому не научил... Знаете, чем отличается российская армия от всех других? Тем, что она придет к тебе домой, она дойдет до Берлина, как это было, придет и достанет тебя. Это нужно помнить.

Не стоит убивать, устраивать геноцид русского народа, вот и все. Не стоит загонять в угол, ставить в сложные ситуации. Понимаете, мы все привыкли к военному приоритету. А войны ведутся сейчас не только в военном приоритете. Намного смертоноснее алкогольный, наркотический, генетический приоритеты войны. Это уносит миллионы жизней. Но сравните, что было в 90-е, с тем, что сейчас. Разница — налицо. Сейчас есть люди, которые этому противостоят. Не спрашивают: «А как мы будем? У нас нет опыта, мы не умеем». Они просто берут и делают потихоньку. И мы передавливаем ситуацию. Если раньше у нас не было убежденных трезвенников вообще, то сейчас они есть, хоть 10 процентов, но есть. Не те, кто по болячке, еще по какой-то теме съехал, уже пропил свое здоровье, а те, кто по убеждению. И знаете что? Один в поле воин, если по-русски скроен. Так говорят. А почему так? Потому что убеждения и силу не купишь ни за одни деньги. Это называется идея. А идея формируется не в жирные, сытые времена, а когда тебе тяжело. С каждым днем все тяжелее. Пружина когда-нибудь разожмется — и все будет хорошо. Верьте в себя, люди. Мы вместе, и мы победим.

— Вы так сказали про русскую армию...

— Я не имею в виду сейчас. Я сказал про исторические моменты, про то, что у нас было в Великую Отечественную, в другие войны. На самом деле у нас просто сумасшедшая история. История сильных победителей. Страшно, что нам всю эту историю переврали, оболгали, сказали неправду. И люди забывают. Но, к счастью, сейчас все это можно найти, есть люди в интернете, которые это рассказывают и показывают. Тот же Виталий Владимирович Сундаков. Ваш, москвич. У вас есть прекрасный кремль (Славянский кремль в Подольском районе Подмосковья. — Прим. «СЭ»), который он строит сам. Потом, смотрите... Все же знают, что тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Не дайте управлять вашим прошлым — иначе у вас не будет будущего. Не будет великого прошлого — не будет великого будущего.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«В Коста-Месе в шиномонтаж зашли пятеро грабителей. Хозяин их всех расстрелял. Потом пробыл в отделении три часа — и его отпустили домой. У нас бы срок дали»

— Шон Стрикленд, которого вы хорошо знаете, неоднократно подчеркивал, что наличие огнестрельного оружия — это своеобразный показатель свободы американцев.

— Соглашусь.

— Тогда давайте сразу: хотели бы, чтобы в России легализовали огнестрельное оружие?

— Нам нужно не только легализовать оружие, нам нужно как-то решить вопрос... Просто я знаю случаи, к примеру: человек работает на шиномонтаже. Грабители ограбили эту тему... Знаете эту тему — торговля марихуаной в Коста-Месе, где мы жили, рядом. Туда пятеро человек зашли, мексиканцев. Почему они грабят? Потому что у этих контор, которые занимаются распространением марихуаны, только наличка. Этот человек в шиномонтажке увидел их — и пятерых завалил насмерть, когда они выходили. Его держали в отделении ровно три часа — и отпустили домой, все хорошо. Если ты у нас завалишь пятерых — грабителей, не грабителей, — сколько ты проведешь в СИЗО? Или где-то еще. Явно не столько же. Еще и уедешь, может. В этом и вся сложность.

Я как единоборец довольно высокого уровня могу сказать точно: чем выше твой уровень, тем меньше у тебя желания проверять свои навыки. Если ты постоянно в трезвом уме, подчеркну. Если ты бухаешь — тогда да, может, исполнишь что-нибудь. Запомните это на всю жизнь, это так и есть: если ты — мастер спорта, если ты умеешь драться, ты не будешь никому это доказывать. Доказывают только те, кто не умеет драться — и выбирает людей послабее, кого можно избить. То же и с оружием. Если у тебя есть ствол, то тебе не нужно брать и валить людей направо-налево. Но ты хотя бы сможешь себя элементарно защитить. Вот и все. Вот в Техасе у всех есть ствол, что, там всех направо-налево валят?

— Нет.

— Ну вот, есть же пример.

— У нас было бы так же? Не думаете, что все это оружие утекло бы...

— У нас примерно так же.

— Не кажется, что именно русский народ недостаточно вооружен?

— В первую очередь нужно вооружать в голове. Нам еще нужно пройти... Что такое вооружить? Вооружить и сделать обезьяну с гранатой — это одно. А если человек отдает себе отчет, понимает, зачем ему оружие... Первое, что бы я сделал, — ограничил бы продажу алкоголя хотя бы до 21 года. Второе — ограничил бы продажу алкоголя, как, например, в Чечне: один магазин, работает три часа в день где-нибудь за городом, а не везде. Представьте, вооруженные люди будут заходить, пить, и что дальше?

— В Америке-то они тоже пьют, в Техасе уж точно. Не знаю, настолько ли, как у нас...

— Не знаю, сложно сказать.

— У меня такое впечатление, что в Британии — хотя там, скорее всего, запрещено огнестрельное оружие — пьяных на улице больше, чем в России.

— Не знаю. Может, в Москве не видите пьяных.

— Честно — давно не видел.

— Это понятно, в Москве людям «есть чем заняться», как они говорят. У нас люди же пьют не здесь, а в глубинке. Заедьте туда и посмотрите — увидите. Заедьте ко мне в Омск. Когда будете на следующем SFC — я вам покажу. Проедем и найдем этих пьяных. Там далеко ехать не надо. В первый же подъезд зайдем, где пивнушка или наливайка, — там их будут миллионы.

— Если они будут со стволами, там опасно будет, конечно.

— Да у них не будет денег на стволы. Они же последнее тащат в эти пивнушки.

— А у вас есть огнестрельное оружие?

— Да.

— Давно взяли?

— Нет.

— Почему решили? Что за оружие?

— Зачем это говорить? Все совершенно легально, но, если честно, ни разу из него не стрелял. Оно у меня есть для того, чтобы оно у меня было.

— Это пистолет, ружье?

— Три единицы, можно так сказать. Я имею право иметь максимально три единицы оружия — вот у меня и три единицы.

— Наверное, скоро начнете на стрельбище ездить.

— На стрельбище я заезжаю, но стреляю не из своего оружия.

— В общем, в этом плане держите себя в форме.

— Не то что в форме... Нечасто езжу, но стрелять умею, оружием пользоваться умею. Не скажу, что я — суперснайпер, но если надо — знаю, куда вставить патроны и как выстрелить.

— Когда в первый раз в жизни выстрелили из огнестрела?

— Если вспомнить... Сложно сказать, может, лет в 18 где-то, случайно получилось, дали возможность — пострелял.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«В меня стреляли из «Осы». Было два ранения. Попал не в то место и не в то время»

— На вас когда-нибудь наводили оружие?

— Только ножи наводили.

— Это при каких обстоятельствах?

— При уличных... А, нет, в меня из «Осы» (бесствольный пистолет, многофункциональный комплекс гражданского оружия нелетального действия. — Прим. «СЭ») стреляли, у меня есть два ранения! В ногу и сюда (показывает на бок. — Прим. «СЭ»). Даже фото есть.

— А когда это было?

— Какая разница? Было и прошло. Но не больно было. Я даже их не заметил. Просто следы остались.

— Это были пьяные люди?

— Сложно сказать. Наверное...

— Какой-то дорожный конфликт?

— Нет, просто попал не в то место и не в то время. Там стреляли во всех подряд. Я пытался остановить конфликт. Одного стреляющего я чуть-чуть успокоил, он стрелял из Макарова. Пока он перезаряжался, я его успокоил. А второй... Я не успел, хотел до него добежать, а он в меня долбанул с «Осы» в упор, пришлось убежать.

— Отморозки какие-то.

— Да, такие вот отморозки.

— Поймали их, известно, кто это?

— Конечно, поймали. Решили все нормально.

— Когда вы приходили к нам три года назад, вы рассказали несколько бомбовых историй про пересечения с пьяными неадекватными людьми. Какая-то женщина на вас бросалась...

— Да постоянно происходит такое.

— За последние три года появились какие-то новые веселые истории?

— Сейчас — извиняюсь, честно — меньше рейды делаю, почти не делаю рейды по городу. Ну, недавно была ситуация. Случайно ехал ночью с какого-то мероприятия, так получилось, задержался. Ехал по улице Ленина, это было летом. Там куча «сенегалов» ходит. И идут прямо по дороге пять бухих. Три часа ночи, или даже четыре. Я остановился. Ну, они меня узнали, все поняли. Я спросил: «Чего по дороге ходите? Сейчас собьет кто-то, будет отвечать потом». Стараюсь не проходить мимо, стараюсь успокоить человека, чтобы он хотя бы не доставлял проблемы другим. В рейды выезжаю с гаишниками по пьяным.

— В рейды?

— Да, ловим пьяных по городу. К сожалению, еще ни одного я не поймал, но хотелось бы.

— Может, и хорошо, что не поймали, значит, их мало?

— Хорошо, не хорошо, но ловят же по пять человек в день. А это потенциальные убийцы.

«Самое депрессивное — это разрушенные деревни. У меня сердце кровью обливается, не могу смотреть. Там же люди жили, там была жизнь, а сейчас ее нет»

— Вы, мне кажется, были во многих городах России.

— В крупных — почти во всех.

— Какой из них произвел самое гнетущее впечатление? Самый депрессивный? Понятно, что самый любимый город — Омск.

— Да ну, он у нас тоже очень депрессивный. У нас есть такие места... Ко мне приезжала год назад съемочная бригада, меня завели в такое место... Я там даже ни разу не был. Зашли в одно общежитие — это жесть, я даже не знал, что у нас вот так люди живут.

— Помните, мы с вами беседовали, когда дом 30-х годов упал?

— Да, но там даже получше было место, чем-то общежитие. Там вообще...

— А если о других городах? Или тут нужно более углубленное исследование?

— Не буду называть, чтобы люди не обижались, но отъезжаешь от столицы куда подальше... Вот я еду на машине или на поезде, самое депрессивное — это старые разрушенные деревни. У меня прямо сердце кровью обливается, не могу смотреть. Там же люди жили, там была жизнь, а сейчас ее нет. Да даже моя деревня, Боголюбовка Марьяновского района. Я туда недавно приехал — просто в шоке был. Я ее помню с детства, я туда приезжал, мой отец оттуда. Там уже кучи домов нет, они исчезли. Но там же жили люди, была жизнь! Что ее сгубило? Вот это вот дело (показывает на шею, намекая на алкоголь). И людям это уже не понять... Не знаю, как достучаться. Вы же сами исчезаете, сами освобождаете наши земли, без войны. Земли, за которые бились наши предки. Они нам эту жизнь... Вы вдумайтесь: мой прадед, дед моего отца, пришел сюда развивать целинные земли. Они в землянке жили! Сейчас-то у вас лучшие условия. Да все — на фиг, все пропить, все продать.

— А прадед у вас откуда был?

— С Украины, но она тогда не была Украиной, она была Российской империей.

— А какой район?

— Сложно сказать. Тогда не было Украины, была Российская империя. По столыпинской реформе как раз поехали поднимать земли.

— Вы сказали про заброшенные земли — это вы еще в Тверской области не были, там тысячи таких домов.

— Да был я... Я где только в стране ни был, я знаю. Я же не только это смотрю, смотрю еще и различные видео, когда блогеры заезжают и снимают, что остается. Про наш Север снимают... Недавно еще смотрел фильм про Диксон. Там же раньше несколько десятков человек жили. А сейчас осталось очень мало.

— Хотели бы себе дом в отдалении от цивилизации?

— Я — нет. Я — педагог по образованию, наставник. На мне многое закручено. Я являюсь таким... Направляю людей, даю им возможность выбора. А они уже выбирают или не выбирают. Если я буду жить там, то кто будет давать выбор? Нашу жизнь нужно менять к лучшему. Я являюсь живым примером. У меня пятеро детей. На самом деле у меня мало детей. Но таких семей, как у меня, — очень мало. К счастью, у нас появился новый губернатор — у него тоже пятеро детей, у Виталия Павловича Хаценко.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Tesla для меня — лучшая машина. Чтобы вы понимали: от 0 до 200 км/ч я разогнался где-то за 7,71 секунды»

— Давайте теперь про машины. Какой у вас сейчас автопарк?

— Tesla Model X Plaid — моя любимая машина. Есть Lixiang L9 — на ней жена ездит. Infinity QX 80, «Волга» Chaser — это штучный экземпляр, самособранная машина. Chaser — 2001 года, «Волга» — 1989 года. Еще у меня пять мотоциклов, у сына пять мотоциклов. Есть квадрики, гидрики, три багги. Ну, у меня и детей пятеро.

— А Tesla для Сибири, для Омска...

— Вообще бомба. Если не ездишь за город. Если ездишь где-то до 200 км в день, если брать Plaid, если у тебя есть ежедневно розетка — вообще бомба, прямо не знаю, лучше ничего не вижу.

— А у Tesla есть проблема с зарядкой?

— Конечно, есть. Если она разрядится, как ты ее заряжать будешь? Если поедешь куда-то — для межгорода не пойдет.

— Это вы отдельно покупали зарядку?

— Смысл не в этом. Она долго заряжается. Батарея — 100 кВт, зарядка от обычной розетки — 3 кВт/ч. Вот и считайте, сколько она будет заряжаться полностью — несколько дней. Теперь можно заряжаться от трехфазной розетки, это 380 вольт. У меня дома такая есть, это уже интереснее — 11 кВт/ч. Зарядится полностью за девять часов. Я в день проезжаю где-то 150 км, расходую до 50 кВт. Это как iPhone: поставил в розетку, лег спать, проснулся, снял с зарядки — поехал. В городе — идеально. Дернуться куда-то дальше города — все, я не могу.

— А в городе есть какие-то зарядки?

— Есть, но я ими не пользуюсь, они мне не нужны.

— Как много или как мало их?

— Да мне даже сложно сказать. Есть где-то, но работают ли они вообще — большой вопрос. У меня еще Tesla-«тройка» была, я пытался на заправке как-то зарядиться — не получилось. Не знаю, что делал не так, оплачивал, но заряд машина так и не брала.

— В общем, Tesla — это сейчас лучшая марка машины для вас?

— Для меня — да. Но я не буду сейчас говорить... Сейчас и китайцы подпирают, да и каждому свое. Я ездил на многих машинах... Чтобы вы понимали: от 0 до 200 км/ч я разогнался где-то за 7,71 секунды. Первую сотню я разменял за 2,8, не готовил машину, ничего не делал. 400 метров прошел за 9,9 секунды. Я на этой машине езжу каждый день. Захотел — проехал за 9,9, не спуская резину, не подготавливая и не облегчая ничего, зарядка у меня спереди валяется, фаркоп еще тоже вывожу, еще что-нибудь... Мне эта машина дарит эмоции, мне она нравится. В этой машине шесть мест. У меня семья состоит из пятерых детей, я их всех вожу. В эту машину они садятся легко. С утра я, как правило, забираю четверых своих детей. Двоих — в садик, двоих — в школу или на тренировки. Они спокойно садятся, потому что у меня сзади четыре полноценных места. Не просто трехместный диван, на который могут сесть четверо, а именно четыре полноценных места.

— А как вы вообще познакомились с Tesla?

— В Америке. Я очень уважаю Николу Теслу. Считаю Теслу гениальным ученым своего времени, хорошо знаю его историю. Когда появилась эта марка машин, я подумал, что имя Теслы выбрали неспроста. В 2012 или 2013 году — у меня даже фотография есть — я сел в Tesla в Америке. Мы смотрели, мне тогда машина очень понравилась. Потом шли годы, я дрался, появлялось все больше возможностей. Где-то в 2020 году мы были в Америке с Андреем Корешковым на его поединке. Мы в Майами пришли к официальному дилеру и взяли Tesla на тест-драйв. Я прокатился — и все, понял, что это просто пушка. До этого у меня была «трешка» Performance, даже не Plaid. А Plaid вышла — это вообще бомба. Кто ездил, тот понимает.

— Это самая дорогая машина из всех, которые у вас были?

— На данный момент — может быть. Но дело не в дороговизне. Если бы я захотел альтернативу этой машине с двигателем внутреннего сгорания, которая ехала бы так же, она бы стоила в два раза дороже, чем Tesla, а эксплуатировать ее в Омске было бы сложнее в четыре раза. Где ее обслуживать, где менять масло, где все делать? В Москве можно найти — здесь куча всяких профессионалов, настройщиков и так далее. А у нас этого нет. Ну, у меня Chaser где-то 600 сил, не забывайте, для дрифта, на заднем приводе на механике. Немногие уже, наверное, умеют ездить на таких, с прямозубыми коробками.

— В каком городе России видели самое сумасшедшее вождение? Может, и не только в России.

— Мне дрифт очень нравится, я много где видел. Но не сказать, что это сумасшедшее вождение.

— Я имею в виду уличное движение. Место, где вы бы сели за руль и чувствовали себя некомфортно, потому что не в своей среде?

— За руль? Да не было таких проблем. Знаете, где мне нравится? В Ингушетии. Очень понравилось. Безбашенно ездят, но [пропускают друг друга на дороге]... Допустим, торопится человек... Там дебилов нет. Мне нравится, как водят на Кавказе, потому что там понимают — ну что такого? Может, менталитет другой, проще к этому относятся. По крайней мере, когда я там был. Может, сейчас что-то изменилось. В Дагестане тоже так было — без проблем.

— Вас часто штрафовали?

— Да и сейчас штрафуют.

— За что?

— Камеры везде! Платишь штрафы... До смешного доходит! Стоит знак — ограничение 40 км/ч. Едешь 62 — все, уже прилип на 250 рублей. Постоянно. Ну, засмотрелся, 62... Причем знаки расставляют специально — как ловушки. И стоп-линии, которые уже стерлись все, не видно их. Ну, зазевался, чуть заехал колесом... Я даже выкладывал в интернет как-то раз — все, штраф прилетел.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

«Из окна вылезает тело, орет, выкидывает бутылку с пивом на улицу. Мы его догнали, вразумили, пивасиком остудили. Чего он свинячит в городе?»

— В ДТП как часто попадали?

— Нечасто. И, как правило, я... Один раз был виноват.

— А что там было?

— Да я в жопу врезался, не рассчитал, что машина не успеет остановиться. Машина с АБС была.

— Ничего серьезного?

— Да фары разбил себе чуть-чуть. Ну, говорю, на АБС пропрыгал. У всех бывает по молодости.

— Бывало, чтобы какой-то «бычок» выходил на дороге, хотел с вами разобраться, а вы открывали окно и он отступал?

— От нас многие убегали, мы догоняли. Вот, кстати, одного «сенегала» догнали. Смотрим — борзо едут по дороге непонятные типы. А у меня тогда Subaru была, в ней 400 сил — тяжело оторваться. Мы с пацаном едем и не понимаем, что случилось. Из окна вылезает тело — орет, бутылка пива, машет нам. Потом бам — выкидывает эту бутылку прямо на улицу. Мы — давай его догонять, он пытался уехать. Останавливаем, выходим, спрашиваем водителя: «Ты чего?», а он нам: «Да я вообще таксист». К этому синему подхожу, спрашиваю: «Ты че?», а он в ответ: «Да вы че, пацаны, никогда не пили?» Говорю ему: «Представь — нет! Никогда пьяными не были!» Короче, вразумили его чуть-чуть, охладили его, он сильно жаркий был. Пришлось его пивасиком чуть-чуть остудить (показывает бутылку, из которой жидкость льется вниз).

— Прямо взяли и вылили?

— А что он свинячит в городе? Зачем так делать?

— И что с ним потом было?

— Ничего, поехал дальше бухать, синий. Алкашина, что с него взять? Может, задумается... Это давно было. Такого уже давно нет. Я, как правило, езжу с детьми и стараюсь, чтобы они конфликтов не видели. Это им не нужно. А то начнут какие-нибудь орать, материться, исполнять... Я езжу спокойно, постоянно с детьми, у меня нет возможности погонять. Кто-то всегда со мной. Как я с детьми буду гонять? Поэтому еле ползаю. Вырвался вот на драг-рейсинг, взял первое место на своей Tesla. Кстати говоря, сын на меня обиделся, что я его не взял с собой. Я ему сказал: «Как я тебя возьму? Драг-рейсинг же. Сейчас кто-нибудь снимет, скажет потом...»

— А что дали за первое место?

— Кубок дали. Там такой, любительский...

— Ну, кубок — это тоже приятно.

— Да. (Улыбается.)

«Вроде российский автопром на подъеме. Сделали электрический «Москвич». Но он должен стоить дешевле»

— Какую максимальную скорость развивали на автомобиле?

— 270 км/ч на Tesla. На взлетной полосе это было. Сразу скажу умникам: там можно это делать. К сожалению, моя Tesla больше не гоняет. Если сниму ограничитель — проеду на ней 320 км/ч.

— И как впечатления?

— Да никак. На мотоцикле интереснее.

— А на нем сколько рекорд?

— Тоже 270.

— Мотоциклы как стрелы проносятся...

— Если на дорожнике, без обтекателей — то там... Кто ездил, тот понимает. Дорожный мотоцикл, литровый, без обтекателей. Проедьте на нем больше 200. Я думаю, вы напряжетесь.

— Я на 100 км/ч уже копыта бы откинул...

— Да 100 — это ничего такого.

— То есть вы реально так неслись, что... Я, когда таких людей вижу, допустим, на Ленинградке...

— Но это давно было. Я знаете, сколько на мотоцикле не ездил? Если прикинуть, быстрее 100 км/ч в последний раз... Ну, в этом году я ездил, но не быстро.

— Это, конечно, жестко.

— Это молодость. Сейчас у меня дети, я не могу так ездить.

— Российский автопром в каком сейчас состоянии находится?

— Вроде начался какой-то подъем. Сделали новый «Москвич», я даже на нем ездил в Омске, у меня на канале обзор есть. Электрический «Москвич». Я его тестировал, дали на сутки покататься.

— И как впечатления?

— Неплохо! На самом деле. Но считаю, что эта машина должна стоить дешевле. По сравнению с такими же машинами с ДВС она стоит дороже — 1,3 миллиона рублей.

— Самая дрянная машина, которую вы в своей жизни встречали?

— Многие машины меня подводили. И Tesla тоже. Никогда не замерзал так ни с одной машиной с ДВС. В минус 25 не смог ее разряженную снять с трала, который мне ее привез. Это жесть была. Не хочу даже вспоминать.

— Это вам ее только привезли?

— Да, она разрядилась и превратилась в кирпич. Минус 25 — и она разрядилась. Я три часа вокруг нее плясал, ее только манипулятором сверху снимать можно было, катить ее никуда нельзя, в нее не залезешь — разряжена же полностью, оба аккумулятора.

— И как?

— А мне еще и улетать наутро надо было. Я улетел, попросил ребят, помогли. Спасибо пацанам с «Вектора», Семен мне помог. Они ее забрали, отогрели, зарядили.

— Не на бой случаем летели?

— На бой. Так совпало. Не помню, на свой или на чей-то.

— Вы в Америке бывали много раз, видели многих иностранных бойцов. Было такое, что машина кого-то из них произвела впечатление?

— Тито Ортис ездил на Rolls-Royce — кажется, Ghost называется. Рэмпейдж на салатовом Lamborghini ездил. В Америке с этим проще, там многие в лизинг берут, почти у всех крутые тачки. У нас такого нет, а у них — доступно. Мне тогда казалось — о, я только приехал, а тут... У меня у самого ВАЗ-2108 стоял [в Омске]... а, нет, вру, уже была Toyota Celica GT4, 205 лошадиных сил, полный привод, механика. Но по сравнению с Lamborghini — смехота. Потом уже Subaru Legacy появился. А там мы ездили на новых STi Impreza, нулевых, тоже в лизинг брали.

— А с Рампейджем вы где пересекались?

— В Хантингтон-Бич, он в зале HB тренировался.

— Отжигал там? А то сейчас послушаешь его подкасты — очень уж откровенный...

— Да нет, кстати. Мы его там часто не видели. Он просто приезжал на съемки. Он тогда выступал в UFC. Ему знаете, кто дал ту машину? Энергетический напиток Monster. Поэтому машина и была салатовая.

— А Стрикленд на чем приезжал?

— Не помню. Я его видел, только когда он ходил пешком. У него с деньгами туго тогда было.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Тащу два рюкзака, горная болезнь, падаю и качусь вниз»

— А сколько максимум проезжали без остановки?

— 1500 км. Ехали на Шерегеш, Алтай.

— Это вы из Омска выехали и туда?

— Да. Обычно оттуда еду. Ну, туда ехать не 1500 км, я еще поездил до этого, заезжал в одно место, в другое.

— Там у вас сбор какой-то был?

— Нет, я зимой там стараюсь на лыжах покататься. А на Алтай летом ездил — в этом году с двумя своими пацанами там был.

— Какой-то экстремальный отдых?

— Зачем? Просто отдых. Дети еще не доросли. Я же туризмом занимался, альпинизмом. Собираемся серьезно сходить в горы. Поэтому и оружием запаслись. Но дети еще не доросли. Старшему сыну восемь лет, куда мы пойдем? Тащить его придется.

— Получается, это лет через пять.

— Да, наверное, посмотрим. Может, через 10. Надо их сводить в горы.

— А когда вы занимались туризмом, насколько это длительные были походы?

— Очень длительные. За трое суток прошли 150 км в Караколе, в Киргизии. Шли по леднику, на леднике спали одну ночь. Мы были в седьмом классе, нам лет по 12-13 было. Тяжело было. И рюкзак 20 кг за спиной, а весил я 40 тогда.

— Диких зверей там встречали?

— Диких — нет. Только коров, например.

— А не было такого, что на какую-то гору забрались, а спуститься не можете?

— Нет, конечно! Как правило, спускаться было проще.

— У меня бывало такое.

— Ну, мы же подготовленные идем, туристическая группа, у нас и веревки, все остальное с собой. У меня такое было, когда я в Боровом взял любителей и мы поднялись на «слонах». Подняться-то мы поднялись. Еще и двух девушек затащили туда. А вот спускаться оттуда лучше на веревке, но веревки у нас не было. Вот была сложность. Это была глупость, мальчишеская бравада. Мне было 17 лет. Или когда в сланцах кто-то прет — погибают потом... Это же опасная тема.

— Была же история, как парень в кроссовках... Как ведь на Эльбрусе: тебя поднимают на подъемнике на немаленькую высоту, причем там тепло, но уже есть снег. У некоторых людей создается впечатление, что до верхушки осталось совсем немного и можно просто добежать. Вот парень побежал вверх, есть видео.

— И что с ним?

— Не вернулся.

— А куда делся?

— Погиб.

— Да у меня самого были случаи: тащу два рюкзака — горная болезнь, падаю и качусь вниз. У всех почти она есть, кто быстро поднимается. У нас у всех была — по очереди, правда.

— Это в Киргизии, на высоте больше 4000 м?

— Да.

— Понятно. Когда уже кислорода не хватает. У кого-то горная болезнь начинается даже на высоте 2000 м.

— У меня она почему-то у первого началась.

— А какой максимум был по высоте?

— 4200 было. Под Караколом заночевали, по-моему.

«Люди дрались за Сталина, за Сталина свою жизнь отдавали»

— А у вас дома есть флаг России?

— Да. Заготовлен на всякий случай.

— Взять с собой на бой?

— Да. Или еще куда-нибудь. Я же брал на Bellator с собой.

— А повесить?

— А что его вешать? Зачем перегибать палку? Я же и так в России живу. Если бы жил в Америке — может, повесил бы. В Америке у меня всегда был флаг, я его вешал. А тут наш флаг и так везде, выйди — на каждом углу висят. Что он мне даст дома? Я просто не понимаю. Вот гимн я знаю наизусть.

Я как-то не задумывался над этим [чтобы повесить дома флаг]. Может, когда-нибудь повешу. У меня нет такого, что надо повесить... Если бы я работал в госучреждении, то... Хотя я каждый день вижу флаг, у нас перед залом висит.

— Кем себя считаете — демократом, коммунистом, анархистом, еще кем-то?

— Я вообще за другое. Мне больше нравится такое понятие — копное право, не знаю, поймут люди или нет (копное право — это совокупность народных юридических норм и обычаев, мирское самоуправление, форма прямой демократии. Копа (копна, скоп народа) — собрание сходатаев для решения вопросов, связанных с жизнью общины. Копной суд считается некоторыми историками одним из древнейших коллегиальных судебных органов на территории славянских государств. Согласно определению общинного права как обычного права, определяющего взаимные отношения людей в общине, применяемого общиной самостоятельно без участия государства, копное право является формой общинного права. — Прим. «СЭ»).

— Расскажите.

— Долго рассказывать. Если вкратце: я придерживаюсь таких понятий... кто такой вождь? Это тот, кто имеет меньше всех прав, больше всех работает и идет в бой первым. Можно поизучать, объяснять тут долго. Я привел пример. У нас в общинах многие годы был уклад, мы жили общинами своими.

— Мы, может, живем не лучше всех, но есть страны, которые живут лучше всех, там — демократия, там могут голосовать все. Я, в частности, говорю про Скандинавию. Это же так, разве нет?

— Не знаю.

— Вы там бывали, кстати?

— Только в Финляндии был. Не знаю, относится ли она к этому.

— Ну, это не Скандинавия, но около того. И как вам там?

— Я бы взял с них пример в том, как убирать дороги зимой, чтобы не сыпать грязь. Ну, кстати, у нас и в Братске нет грязи, и в Шерегеше, и на Севере.

— Россия сейчас — это империя, на ваш взгляд?

— Пока еще нет. Нам надо суверенитет свой заработать. Сейчас идет битва за суверенитет. Наш президент сейчас говорит, если послушать: «Самое главное сейчас — суверенитет». А что это означает? Нужно избавиться от колониальной зависимости.

— А вы думаете, она есть?

— Конечно.

— У всех стран мира, получается?

— Не у всех. У кого-то есть, у кого-то нет.

— У кого нет? Понятно, у США. У кого еще?

— (Смеется.) У США нет... Смотря над кем и кого сравнивать. Тут долго рассуждать, называть эти страны... Главное — за нашу страну думать, а не за другие. И все. У нас есть исторический шанс. Надеюсь, мы им воспользуемся и возродимся. У нас большой потенциал. Почему? Потому что у нас еще ничего нет. Для взлета лучше ничего не переделывать, а все с нуля сделать.

— Я видел у Славы Борщева, что есть инициатива по переименованию Волгограда обратно в Сталинград.

— Хорошая инициатива. Люди дрались за Сталина, за Сталина жизнь свою отдавали. Почему нет?

— Разве за Сталина жизнь отдавали?

— Конечно. Посмотрите видео, хронику, сколько людей пришло с ним проститься. Как люди, еще живущие, о нем отзываются — поговорите с ними. Я-то говорю, я знаю. Люди, которые понимают, которые жили в те времена, были маленькими, но запомнили. К счастью, такие еще есть. А взрослые — вообще молчу. В старой хронике как о нем отзываются! А что он сделал с нашей страной! Посмотрите на то экономическое чудо. Самое главное чудо — только в сталинские годы цены снижались. Почему бы это не взять на вооружение? Сейчас цены с каждым годом растут.

— Простите... а лагеря, репрессии?

— Да я вас умоляю, Солженицына поменьше надо было подпускать. Все можно опошлить. Нужно смотреть на те времена, в которые жили... Вы сейчас живете и вспоминаете: «А вот тогда было...» Да тогда так не только в Советском Союзе жили. Тогда были сложные годы и по-другому было никак. Конечно, мы сейчас берем все самое плохое — а зачем? Я же уже сказал вам самый простой момент: если вы не имеете великого прошлого, вы не будете иметь великого будущего. У нас оно есть, но его нужно украсть, опошлить и оболгать, придумав какую-то непонятную историю, выдуманную, которая не бьется ни по каким критериям, — и рассказывать сказки, как надо жить. Вот и все. Просто ходить на побегушках и кланяться, ждать, когда придут дяди, которые дадут три копейки с барского плеча за бусы, как у туземцев. Вот и все.

Элементарно, что касается ММА: с чем я столкнулся? Я собственноручно покинул Америку для развития ММА в России. То есть я осознанно сделал выбор в сторону России. Я посчитал, что это правильно.

И к чему я пришел? Ценность твоя сразу теряется, ты становишься менее интересным, начинают говорить: «Да ты, может, кому-то не нужен», или еще что-то злые языки говорят. А то, что ты в ущерб себе, своему заработку, еще чему-то развиваешь здесь это направление... Мало кто понимает, но это и есть настоящее наследие, которое останется. Но поймут. Вы знаете стих Сталина, который он написал в 18 лет?

«Ходил он от дома к дому,

Стучась у чужих дверей,

Со старым дубовым пандури,

С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне —

Как солнечный блеск чиста,

Звучала великая правда,

Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Заставить биться сумел,

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы

Люди его земли

Отверженному отраву

В чаще преподнесли..."

Немного сбился, там дальше, в общем: «Пей, и песнь твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». В 18 лет он это написал. По сути, пророческие строки.

Кто наши герои? Нам только великомучеников ставят и говорят: «Вот, он такой тут мучился, обиженный и оскорбленный. Вот он для вас и должен быть героем». А те, кто были реальными героями, проявляли силу, — кто это у нас, где эти люди? От нас они почему-то скрываются, а почему они скрываются? Тоже для меня большой вопрос. Что, их не было, что ли? Их было до кучи. Опять же, объясните, пожалуйста, почему у нас 1/6 часть суши? Просто так, случайно совпало, правильно? Случайно у нас никто ее не взял, а кому она нужна была? Такие мульки заливают... «Кому нужна, никому не нужна, поэтому вы тут и живете». Ну, естественно...

— Спорить не намерен, да и базы знаний у меня нет, хотя заметил бы, что при Сталине огромное количество ученых людей было репрессировано...

— Для ученых строили ваши сталинские высотки и заселяли туда.

— Бывало, что человек один раз посидел, потом вышел, а потом снова отправился...

— Надо конкретную ситуацию разбирать. Как можно отконтролировать даже 10 тысяч человек? Каждого отконтролируйте мне, пожалуйста! Да ничего у вас не получится. Это кажется, что все так легко. Сколько тебе надо времени на это, чтобы каждого проверить?

— Часто слышу, что Сталина хвалят, но говорят: «Я бы не хотел жить в те времена». Вы — не из тех людей?

— Нет.

— Без проблем жили бы в те времена?

— Ну, если бы жил — что, умереть теперь? Мы не выбираем время, когда рождаемся. Все времена интересные. Если бы я жил в те времена, то точно рассказал бы, что там было. А так мы с чьих-то слов делаем какие-то выводы. Кто-то так сказал, кто-то по-другому. Но моя бабушка говорила, что хорошие были времена. И вторая бабушка говорила, что хорошие времена были. Жили в землянке, но с удовольствием вспоминали ту жизнь.

«Чушпан? В моем детстве такого слова не было»

12 декабря Шлеменко и Илич дали пресс-конференцию в Екатеринбурге. После нее наш корреспондент задал Шторму еще несколько вопросов.

- Краем уха услышал, что вы еще не смотрели сериал «Слово пацана».

- Угу. Я отрывки видел. Меня многое наталкивало на то, чтобы его посмотреть, но мне некогда было, потому что все дни прям были расписаны, я готовился. Серии же длинные, поэтому мне как-то сложно давать комментарии на этот счет.

- Будете смотреть?

- Сложно сказать. Если будет у меня время. Я в последнее время не смотрю телевизор принципиально, потому что телевизор закладывает мировоззренческий приоритет, закладывает то, что хотят тебе заложить, чтобы тобой управлять. Понятно, что мне это не так страшно, так как я это знаю. Но я не смотрю [телевизор]. Потому что сейчас у меня реально со временем проблемы. И мне еще очень много что нужно посмотреть, изучить. Найду время — посмотрю.

- Может ли кинолента испортить человека?

- Конечно. Она может как испортить, так и положительно повлиять. В 90-е годы очень многие ребята проводили время в качалках. Откуда это все пошло? Фильмы с Ван Даммом, Шварценеггером, Сталлоне. Сейчас такими толпами люди не ходят в качалки, потому что другие фильмы смотрят, другие приоритеты. Кого хочешь воспитать, то и показывай. Это же легко. Это называется бесструктурное управление. Многие просто не понимают. У нас есть сознание и бессознание, и, если ты не управляешь своим бессознанием... оно самое главное у нас. Люди заблуждаются, думают: «Ничего страшного. Че это? На меня не повлияет. Фоном идет». Ну да-да-да... а потом в один прекрасный момент — бац, как по щелчку, и он превратился в непонятно кого, а вроде был хорошим человеком.

- Какие сериалы и фильмы порекомендовали бы к просмотру?

- Раньше я рекомендовал «Брат», «Брат-2». И тут я захотел его посмотреть со своими детьми, с пацанами, но выключил. Почему? Сколько там сцен курения и выпивания! Зачем мне эти сцены показывать? Я хочу, чтобы они подросли — хотя бы до 15 лет, чтобы хоть что-то осознавали. Все мои разговоры — воздействие на сознание. Хорошо, что хоть я это не употребляю. «Собачье сердце» порекомендовал бы. Обязательно. Очень крутой фильм. Но опять же, для молодых это будет непонятный фильм. Этот фильм уже для поживших людей, повидавших виды либо занимающихся психологией. Они поймут и найдут для себя интересные вещи.

— Наверняка вы в курсе, что из-за сериала «Слово пацана» широко распространилось слово «чушпан».

- В моем детстве такого слова не было. Когда я рос. «Чухан» — было, но не «чушпан».

- Вам на слух слово «чушпан» нравится или вызывает отвращение?

- Вообще нейтрально, вообще ничего не вызывает у меня. Для меня это просто обычное новое слово. В моем детстве этого слова не было.

- Какие слова были в вашем детстве?

- Я так понял, что тех, кого называют чушпанами в этом сериале, у нас просто называли лохами. Просто был лох. Это тот человек, с которым не особо общались.

- Как я понял, чушпан — это человек, который не состоит в той или иной группировке.

- Который не имеет веса, уважения, авторитета. У нас это был просто лох.

- Не кажется ли вам, что большая проблема в России — что до сих пор пользуется популярностью тюремная культура: АУЕ, блатные песни и так далее?

- Сложно сказать. Кто хочет — тот все равно пользуется. Альтернативу бы предоставить. К сожалению, альтернатива не предоставляется. У нас какие фильмы становятся легендарными? «Бумер», «Бригада» и все, связанное с криминалом так или иначе. И тем самым оно подстегивает людей, бесструктурно воздействует на их сознание, поэтому это и популярно. Для многих «чушпаны», «лохи»... им приятно на это посмотреть, почему? Потому что они такими не были. Чтобы хоть узнать, что это было по-настоящему. Тогда-то у них не было доступа к этому.

«Не знаю, что будет после смерти. Но точно знаю, что на этом все не закончится»

— Вы не христианин, не мусульманин. Что будет после смерти?

- Ну, знаешь, сейчас такой вопрос задаешь... Я не знаю, что будет после смерти. Я не умирал, я могу только догадываться. Но я точно знаю, что не закончится это так. Что-то будет. Что? Мне сложно сказать.

— Человеческая душа во что-то перевоплотится?

- Честно, не знаю. Я там не был. Я могу только догадываться. То, что это не конец, это однозначно. Что-то будет.

- Не пугает смерть?

- Меня — нет. Меня ничего не пугает. Мне 39 лет, много было страхов в этой жизни, многие страхи пережил достойно, как я считаю. Самое главное — это не потерять мужское достоинство.

- Ваши слова про население России...

- Ага, минимум 500 миллионов.

- Слова вызвали большой резонанс. Вопрос такой: большинство живут же в однокомнатных, двухкомнатных квартирах. Как там жить с огромной семьей — с пятью детьми?

- Повторю вам, ребята. Хотите верьте, хотите нет. Вы стоите перед выбором. Я в год наставника просто хочу вас наставить. То, как живу я, и подсказать вам. «Увижу — поверю», — сказал человек. «Поверишь — увидишь», — сказал Бог. Большинство людей, которые задают мне этот вопрос, у них что, пятеро детей хотя бы? Или хотя бы трое детей? Они задают вопрос: «А что будет, как мы будем жить?» Решайте проблемы по мере их поступления.

Вот ты спросил про религию... религии по сути своей одинаковые — что нельзя делать и так далее. Все, живите вот так вот. Живите по-божески, с Богом. И все. И у вас все получится. Но, опять же, большинство людей про меня скажут: «Ну вот, тебе легко, ты там это...» Ребята, я родился в обычной семье инженеров, мои родители работали на заводе, и когда развалили наш Советский Союз, мы точно так же остались без зарплаты. Я все это помню и знаю. И я не рос в какой-то мажорной семье, у меня не было ничего. Я рад, что так получилось. Спасибо моему отцу, я до сих пор ему очень сильно благодарен, что он всегда находил что поесть и кормил меня достаточно. Я не нуждался в этом. Он всегда работал с утра до вечера, и я это помню и всегда ценю — и буду ценить. Слышу такие вещи: «Вот, тебе легко говорить». Ребята, у меня даже квартиры не было. У меня и машины не было, я все заработал потом и кровью. Заработайте и вы.

— Считаете себя богатым человеком?

— В финансовом плане — нет. А так — считаю себя богатым... И в финансовом плане, наверное, считаю себя богатым. Знаешь, кто такой по-настоящему богатый человек? Это не тот, который сидит и трясется, как Кощей, над своим златом и никому ни копейки не даст. Это тот, кто может спокойно... Понимаешь, не обязательно, чтобы достаток был миллиардный. Даже если ты 100 тысяч рублей зарабатываешь, но при этом спокойно тратишь на благотворительность из этой суммы процентов 10-20, можешь кому-то что-то купить, помочь человеку, который в этом нуждается, — вот это и есть богатство. То есть тебе хватает, чтобы ты мог кому-то другому помочь или сделать жизнь другого получше. Я могу так, я это и делаю. Поэтому могу считать себя достаточно богатым. И знаешь, если я буду иметь еще больше достаток, то я буду еще больше богат в чем? В том, что я смогу еще больше тратить на общее.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

«Если бы я был ирландцем, на выборах президента проголосовал бы за Конора Макгрегора»

- На турнире в Дубае Конор Макгрегор слушал гимн России и аплодировал. Вам приятно было на это смотреть?

— Я не видел это видео.

- Там в комментариях пишут: «Конор красавчик, наш парень».

- Насколько я помню, он всегда с симпатией к России относился. Я не слышал от него плохого ни в сторону русского народа, ни в сторону России. Если так посмотреть, внешне он очень сильно [похож на русского]. Если бы сказали, что он русский, многие бы ответили: «Ну да, похож на русского». Голубоглазый, светловолосый... как любят говорить — славянин. На русского он похож. Подкупает внешность.

- Появилась новость, что он может баллотироваться в президенты Ирландии.

- Хорошо, что не России. А почему нет? Хорошая новость. Это все равно, как ни крути, человек из нашей индустрии. Если у него получится, тогда почему у нас не получится? Может, кто-то еще из представителей MMA в будущем сможет стать президентом. Я ему желаю, чтобы у него все получилось. Если бы я, например, голосовал, я бы за него проголосовал. В Ирландии — не в России. В России — нет.

- Кто из наших бойцов в теории мог бы баллотироваться?

- Не знаю. Тут очень ответственная работа. Тут нужно в первую очередь смотреть на человека — как он живет сейчас. Как он относится к общему, как он относится к другим людям, проживающим в нашей стране, как он относится к другим национальностям. Что он делает. Знаешь как? Человека знать не знаем, он наобещал, а вопросы возникают. А до этого что мешало делать то, что ты обещал? Хотя бы в меньших масштабах. Ну что мешало? Вот и все. На самом деле у нас сейчас хороший президент. Я говорю как есть. И те слова, которые он говорит, что он транслирует, — про наш суверенитет... самое главное для нас — это правильные слова. Он говорит, что самая большая трагедия — это развал Советского Союза. Это тоже правильные слова. Я тоже полностью его в этом поддерживаю. То, что он говорит про Украину, про других. Я с ним полностью согласен. Я не могу сказать, что это не так.

- В недавном интервью вы процитировали стих Сталина...

— Могу еще раз процитировать.

— А знаете ли другие стихи — например, Пушкина, Лермонтова, поэтов Серебряного века?

- Конечно. Я знаю еще стих Колчака, нашего белого офицера, который в Омске сделал столицу. Я не буду его рассказывать, но знаю. Да многие стихи знаю, с детьми учу, повторяю. Есенина знаю стих... «Ты живая еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой...» Ну, «Белая береза под моим окном...» Если это про Пушкина (Шлеменко перепутал, «Белая береза под моим окном...» — стих Сергея Есенина. — Прим. «СЭ»). Пожалуйста. Все знают про кота: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». На самом деле много знаю. Могу просто сбиться сейчас. Люди просто должны понимать, что, во-первых, у меня сейчас переживание, а во-вторых, вот так на камеру взять и резко без подготовки все рассказать — не каждый сможет. Мы же не репетировали.