UFC 300: началась прямая трансляция боев предварительного карда

На турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который проходит в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начались поединки предварительного карда. Бои проходят на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

Прелимы и предварительный кард