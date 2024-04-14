Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:00

UFC 300: началась прямая трансляция боев предварительного карда

На турнире UFC 300 стартовали бои предварительного карда
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иржи Прохазка.
Фото Global Look Press

На турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который проходит в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начались поединки предварительного карда. Бои проходят на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

Прелимы и предварительный кард

  • Дейвесон Фигейреду (22-3-1) — Коди Гарбрандт (14-5)
  • Бобби Грин (31-15-2-1) — Джим Миллер (37-17-0-1)
  • Джессика Андраде (25-12) — Марина Родригес (17-3-2)
  • Джалин Тернер (14-7) — Ренато Мойкано (18-5-1)
  • Содик Юсуфф (13-3) — Диего Лопес (23-6)
  • Холли Холм (15-6-1-1) — Кайла Харрисон (16-1)
  • Келвин Каттар (23-7) — Алджамейн Стерлинг (23-4)
  • Иржи Прохазка (29-4-1) — Александар Ракич (14-3)
Чарльз Оливейра, Алекс Перейра, Джамалл Хилл и&nbsp;Арман Царукян подерутся на&nbsp;турнире UFC 300. UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Русскоговорящий парень пытался дать отпор нападавшему в ТЦ в пригороде Сиднея
«Спартак» заподозрили в сдаче игры, Абаскаль взял все на себя, сколько стоит его уволить. Что произошло после поражения красно-белых от «Сочи»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
В Киеве назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 300: началась прямая трансляция боев турнира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости