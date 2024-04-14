UFC 300: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир UFC 300 в Лас-Вегасе пройдет в ночь на 14 апреля

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 проходит в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в американском городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Бои принимает арена спортивного комплекса T-Mobile Arena.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов, трансляция на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Всего в рамках UFC 300 выступит 26 бойцов. Среди них есть представители России, Бразилии, Китая, США, Чехии, Австрии и Нигерии. 20 спортсменов входят в топ-15 рейтинга в своих весовых категориях в UFC.