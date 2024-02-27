Магомедов: «Могу Дагестан куда угодно забрать, хоть в Таиланд, хоть в Бразилию»

Российский боец UFC Шарабутдин Шара Буллет Магомедов отреагировал на советы поехать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу.

«В какой именно Дагестан они хотят, чтобы я попал? Я тренируюсь в самом настоящем Дагестане. Не знаю, чего все от меня хотят. Мы можем этот Дагестан куда угодно забрать. Можем его в Таиланд забрать, можем в Бразилию, можем в Дубай. Мы же так и делали», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Магомедов последний поединок провел против бразильца Бруно Силвы в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. Всего в активе Шары Буллета 12 побед и ни одного поражения.