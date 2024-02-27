Ковалев: «Еще один-два года, и я буду в UFC»

Боец ММА Влад «Белаз» Ковалев заявил, что в ближайшем будущем планирует попасть в UFC.

«Почему я уверен, что попаду в UFC? Буду единственным бойцом из Белоруссии в UFC. Верю, что попаду туда. Мне 25 лет, я молодой перспективный боец. Еще один-два года, и буду там. Уверен в своих словах. Когда-то мечтал сиять на телевидении и сейчас дерусь в главном бою. У меня 15 профессиональных поединков и 11 главных боев. Я один из самых медийных бойцов. У меня есть цель, я буду делать все, чтобы ее добиться», — приводит «РБ Спорт» слова Ковалева.

Ближайший бой Ковалев проведет 1 марта с Вячеславом Василевским на турнире Ural FC. Поединок пройдет по правилам бокса в перчатках ММА.

За свою бойцовскую карьеру «Белаз» встречался в поединках с такими соперниками, как Залимхан Юсупов, Кенан Гулиев, Шарабутдин Магомедов, Кирилл Боков, Эльдар Гарафутдинов и другими.