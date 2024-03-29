Шаблий считает, что Павлович победит Волкова на турнире UFC в Саудовской Аравии

Боец ММА Александр Шаблий поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Очный бой российских спортсменов состоится 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

«Бульдозер в лице Павловича снесет строительный кран, сравнение с которыми применимо к Волкову. Бой непростой. Стилистически один друг другу неудобны. Александр хорошо контролирует дистанцию, бьет ногами, но Серега — взрывной парень. Коса на камень найдет в этой бою. Павлович — фаворит, я с ним практически земляк, он из Ростовской области. Мы тренируемся вместе в American Top Team. Являемся одноклубниками и я болею за него», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 31-летний Павлович одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 спортсмен уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.