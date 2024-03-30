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Сегодня, 13:00

UFC on ESPN Блэнчфилд — Фиоро: время начала и расписание боев карда турнира

Блэнчфилд проведет поединок с Фиоро на UFC on ESPN 54 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Манон Фиоро.
Фото Global Look Press

В ночь на 31 марта состоится турнир UFC on ESPN 54 в Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США). В главном событии вечера ММА американка Эрин Блэнчфилд выйдет в октагон против француженки Манон Фиоро. Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, главный бой Бланчфилд — Фиоро ожидается в 07.30 мск.

Основной кард UFC on ESPN 54:

Эрин Блэнчфилд — Манон Фиоро

Висенте Люке — Хоакин Бакли

Крис Уайдман — Бруно Силва

Карлос Ульберг — Алонзо Мэнифилд

Вирна Яндироба — Лупи Гудинес

Андре Петроски — Джейкоб Малкоун

Билл Алгео — Кайл Нельсон

Джулио Арсе — Герберт Бернс

Чиди Нджокуани — Рис Макки

Седрик Думас — Нурсултон Рузибоев

Деннис Бузукия — Коннор Мэттьюс

Энджел Пачеко — Каолан Логрэн

Антон Туркалдж — Ибо Аслан

Мелисса Гатто — Виктория Дудакова

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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