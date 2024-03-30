В ночь на 31 марта состоится турнир UFC on ESPN 54 в Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США). В главном событии вечера ММА американка Эрин Блэнчфилд выйдет в октагон против француженки Манон Фиоро. Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, главный бой Бланчфилд — Фиоро ожидается в 07.30 мск.

Основной кард UFC on ESPN 54:

Эрин Блэнчфилд — Манон Фиоро

Висенте Люке — Хоакин Бакли

Крис Уайдман — Бруно Силва

Карлос Ульберг — Алонзо Мэнифилд

Вирна Яндироба — Лупи Гудинес

Андре Петроски — Джейкоб Малкоун

Билл Алгео — Кайл Нельсон

Джулио Арсе — Герберт Бернс

Чиди Нджокуани — Рис Макки

Седрик Думас — Нурсултон Рузибоев

Деннис Бузукия — Коннор Мэттьюс

Энджел Пачеко — Каолан Логрэн

Антон Туркалдж — Ибо Аслан

Мелисса Гатто — Виктория Дудакова

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта