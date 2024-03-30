UFC on ESPN Блэнчфилд — Фиоро: время начала и расписание боев карда турнира
В ночь на 31 марта состоится турнир UFC on ESPN 54 в Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США). В главном событии вечера ММА американка Эрин Блэнчфилд выйдет в октагон против француженки Манон Фиоро. Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, главный бой Бланчфилд — Фиоро ожидается в 07.30 мск.
Основной кард UFC on ESPN 54:
Эрин Блэнчфилд — Манон Фиоро
Висенте Люке — Хоакин Бакли
Крис Уайдман — Бруно Силва
Карлос Ульберг — Алонзо Мэнифилд
Вирна Яндироба — Лупи Гудинес
Андре Петроски — Джейкоб Малкоун
Билл Алгео — Кайл Нельсон
Джулио Арсе — Герберт Бернс
Чиди Нджокуани — Рис Макки
Седрик Думас — Нурсултон Рузибоев
Деннис Бузукия — Коннор Мэттьюс
Энджел Пачеко — Каолан Логрэн
Антон Туркалдж — Ибо Аслан
Мелисса Гатто — Виктория Дудакова
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