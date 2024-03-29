Альмейда планировал провести бой против Волкова в турнире UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жаилтон Алмейда планировал провести поединок против россиянина Александра Волкова в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Мы расчитывали на бой против Волкова. Посмотрим, что будет дальше», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее UFC объявил о проведении боя между россиянами Александром Волковым и Сергеем Павловичем. Последний бой спортсмен провел в сентябре, победив австралийца Тая Туивасу.