Российский боец Салихов нокаутом проиграл на турнире UFC Fight Night 235

Российский боец Муслим Салихов потерпел поражение на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе. Его бой против ямайца Рэнди Брауна завершился нокаутом в первом раунде.

Теперь у 39-летнего Салихова, у которого прозвище «Король Кунг-Фу», в ММА — 19 побед и 5 поражений. На счету 33-летнего Брауна — 19 побед и пять поражений.

В главном событии вечера грузинский средневес Роман Долидзе проведет поединок с представителем Франции Нассурдином Имавовым.

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