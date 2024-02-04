Бой россиянина Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся

Бой между российским средневесом Алиасхабом Хизриевым и представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым на UFC Fight Night 235 завершился спустя 11 секунд. Поединок признан несостоявшимся.

33-летний россиянин в начале боя случайно попал пальцем в глаз сопернику, который не смог продолжить поединок.

На счету Хизриева — 14 побед в 14 поединках. У 33-летнего Мурадова — 26 побед и 8 поражений.

В главном событии вечера грузинский средневес Роман Долидзе проведет поединок с представителем Франции Нассурдином Имавовым.

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