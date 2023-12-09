Полпудников считает, что Царукян — единственный легитимный претендент на бой с Махачевым

Российский боец АСА в полулегком весе Алексей Полпудников поделился мнением о возможном поединке между Арманом Царукяном и чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«Царукян — единственный легитимный претендент. На старых бойцов вроде Гейджи, Порье, Чендлера и Оливейры уже неинтересно смотреть даже мне, профессиональному бойцу. Я примерно понимаю, что там будет. Ничего нового они не покажут, а Арман может дать Исламу Махачеву тяжелый бой. С прошедшего поединка прошло почти пять лет. Царукян с тех пор стал сильнее, у него появился нокаутирующий удар, появилась сила. Если раньше он брал больше объемом, то сейчас заканчивает досрочно. В бою с Махачевым он все правильно делал технически, но не хватало физической силы. Сейчас Арман окреп и в плане силы они будут на равных. Технически Арман поинтереснее. Он более разносторонний, лучше двигается и быстрее. Это будет сложный бой для Ислама», — приводит слова Полпудникова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Махачев заявил, что если Царукян проведет еще один увернный бой, то они могут встретиться на карде.

Махачев (25-1) в октябре 2023 года в поединке с Александром Волкановски защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Царукян провел свой последний поединок в декабре. На турнире в Остине (США) он нокаутировал в первом раунде американца иранского происхождения Бенеила Дариуша.