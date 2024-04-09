Мухаммад Наимов подерется с Мелсиком Багдасаряном 22 июня на UFC on ABC 6

29-летний таджикский боец UFC Мухаммад Наимов (11-2) проведет следующий бой против 32-летнего американца Мелсика Багдасаряна (8-2) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщает инсайдер Марсель Дорфф в соцсети X.

Наимов провел в UFC три боя и все выиграл. В прошлом поединке он одолел Эрика Силву (9-3) техническим нокаутом в первом раунде — Силва получил травму ноги. Бой состоялся 24 февраля на UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.

Багдасарян в прошлом бою победил Такера Латса (12-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 15 июля 2023-го на UFC on ESPN 49 в UFC Apex в Парадайсе, США.