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Сегодня, 12:03

Глава лиги ONE Championship жестко раскритиковал UFC: «У них посредственные бойцы»

Давид Хачатрян
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Глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг рассказал, в чем разница между его лигой и такими, как UFC и Bellator.

«Я думаю, что большинство фанатов сейчас скажут, что ONE — это самый захватывающий промоушен, особенно если вы посмотрите пятничные бои ONE, — сказал Ситйодтонг в интервью South China Morning Post. — Это просто безумие. Даже вчера Джо Роган говорил: «У ONE самый захватывающий продукт», и я с этим согласен.
То, что вы видите, скажем, в UFC, — это очень небрежные, посредственные удары, потому что они [бойцы] не являются ударниками. Типичный боец UFC — это борец из колледжа. Он выступает во второстепенных лигах, затем немного занимается ударной техникой, после чего переходит в UFC. В ONE бойцы являются многократными чемпионами мира на пике своей карьеры. От Аниссы Мексен до Джонатана ДиБеллы, от Родтанга Джитмуангнона до Таванчая и Супербона.
Вот что нас отличает. В UFC около 700 спортсменов, и у нас так же. Примерно столько же. Но если вы посмотрите на количество титулов, которые завоевали наши спортсмены до того, как присоединились к ONE, то примерно у половины будут звания чемпионов мира. А в UFC или Bellator — у 20, максимум 30 спортсменов. Вот почему в этих организациях вы видите много неряшливого джиу-джитсу, неряшливых ударов низкого уровня, в то время как в ONE вы видите самых лучших на планете в каждой из дисциплин и, конечно, в ММА тоже. Я думаю, что у нас самый захватывающий формат для болельщиков во всем мире.
Люди определенно видят разницу в уровне наших ударников и ударников UFC, это точно. Даже наши ударники в ММА, такие как Стамп Фейртекс, намного-намного четче и лучше, чем 99,9 процента бойцов нашего конкурента».

ONE Championship регулярно проводит турниры по MMA, муай-тай, кикбоксингу, грэпплингу, боксу и лэхвею. ONE считается крупнейшим в Азии промоушеном. Ранее Ситйодтонг говорил, что его целью является создание первой паназиатской компании, занимающейся боевыми искусствами, и продвижение «ценностей честности, смирения, чести, уважения, мужества, дисциплины и сострадания», которые, по его мнению, утратили западные ММА-промоушены.

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