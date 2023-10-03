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Камил Гаджиев: «Эдуард Вартанян — боец уровня UFC уже очень давно»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) закрепился бы в топ-10 легкого веса UFC.

«Почему Вартанян не подписал контракт с ACA и так долго ведет переговоры с UFC? Не знаю. Может быть, потому что слишком много россиян [в UFC], может, [легкий] вес переполнен. На мой взгляд, Вартанян — боец уровня UFC уже очень давно. Я больше скажу: пару боев, и он был бы железно в топ-10. Может быть, [его не подписывают] из-за того, что есть Арман Царукян, и UFC считает, что армянская повестка на этом закрыта», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Вартанян победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

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