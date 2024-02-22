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22 февраля, 07:01

Дана Уайт: «Конор — один из моих любимчиков»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт отметил, что с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) всегда приятно иметь дело.

«Сложно сказать, что у меня есть любимый боец. Конор [Макгрегор] был невероятным партнером, — сказал Уайт на Games with Names. — Обычно, когда вы получаете таких больших суперзвезд, они становятся полными эгоистами, идут наперекор и делают что угодно.

Деловое чутье этого парня просто восхищает. Все всегда спрашивают меня: «С ним трудно иметь дело?» Нет, на самом деле это не так. Он действительно хороший партнер, и он понимает бизнес. С ним просто замечательно работать. Так что Конор — один из моих любимчиков. Ронда Роузи, возможно, величайшая из тех, с кем я когда-либо работал. У меня действительно невероятные отношения с Чаком Лидделлом».

Макгрегор следующий поединок проведет против Майкла Чендлера (23-8). Дата и место боя пока неизвестны.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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