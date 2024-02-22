Дана Уайт вспомнил, как Хабиб перепрыгнул через клетку на UFC 229: «Начался сущий кошмар»

Глава UFC Дана Уайт назвал бой между экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) одним из самых грандиозных в истории компании.

«Хабиб перепрыгнул через клетку и начался сущий кошмар. Ирландские парни сцепились с русскими. Все ирландцы были пьяны, а мусульмане — нет, у них было преимущество», — отметил Уайт на Games with Names.

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.