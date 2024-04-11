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Сегодня, 08:14

Алекс Перейра побил рекорд Нганну по силе удара

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) прибыл в UFC Performance Institute, где на тренажере, измеряющем силу удара, набрал 191 796 очков, что на 63 тысячи очка больше, чем у экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

Временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) недавно выбил на таком тренажере 44 946 очков.
Перейра и Джамал Хилл (12-1) возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
Франсис Нганну
UFC
ММА
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