Алекс Перейра побил рекорд Нганну по силе удара

Действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) прибыл в UFC Performance Institute, где на тренажере, измеряющем силу удара, набрал 191 796 очков, что на 63 тысячи очка больше, чем у экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

Временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) недавно выбил на таком тренажере 44 946 очков.

Перейра и Джамал Хилл (12-1) возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.