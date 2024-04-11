Турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в городе Парадайзе (штат Невада, США). Вечер cмешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени.

В главном карде турнира выступят американцы Джастин Гейджи (также пишется Гэтжи) и Макс Холлоуэй. Спортсмены будут сражаться за пояс BMF. На счету Гейджи 25 побед в ММА при 4 поражениях. В активе Холлоуэя 25 побед и 7 поражений.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Все поединки вечера смешанных единоборств покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бои главного карда будут доступны на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Полный кард турнира доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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