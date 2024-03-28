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28 марта, 23:49

Алексеева считает, что Павлович одержит победу в поединке с Волковым

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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от поединка между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

Очный бой российских спортсменов состоится 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

«Я думаю, что победит Павлович. Даю ему 80 процентов. Потому что у него удар потяжелее будет, да и в борьбе он получше. Я думаю, Сергей переведет Александра и будет таскать его в партере, если у него что-то не будет получаться в стойке. Почему-то я практически уверена в победе Павловича», приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 31-летний Павлович одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 спортсмен уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Ирина Алексеева
Сергей Павлович
UFC
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