Хабиб вошел в Зал славы UFC и толкнул 25-минутную речь: «Будьте сами на правильном пути, и ваши дети последуют за вами»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC. На торжественной церемонии он выступил с трогательной речью — говорил почти 25 минут. Мы расшифровали ее полностью.

— Ну что, ребята, как вы? — начал Хабиб. — Я не понимаю, почему передо мной лист, я же не собираюсь зачитывать все, как Ди Си и Али [Абдель-Азиз].

В первую очередь, хвала Всевышнему, понимаете? Люди, когда становятся популярными, богатыми, успешными, думают, что это досталось им за счет трудолюбия, мышления, ума, силы. Мол, я сильный и справлюсь с чем бы ни было — поэтому я стал таким. Вот так они объясняют свой успех. Но что насчет миллионов людей по всему миру, которые трудятся очень упорно, но не находятся на этой позиции, на которой я? Я считаю, что это проверка Аллаха. Он проверяет тебя на прочность. Поэтому, ребята, не совершайте глупостей: вам все достается благодаря Всевышнему. Спасибо.

Я помню, как рос в маленькой деревне, где была бедная жизнь. Мой папа вытащил нас из деревни, продав дом. Так я, мои братья, порядка 15 людей в общей сложности, оказались в столице [Дагестана]. Там он арендовал большой дом, и мы все жили в нем. Мы ели вместе, ходили в школу и возвращались оттуда, тренировались. Папа инвестировал в нас все, что у него было: время, энергию, деньги. Из этого дома в итоге вышли шесть чемпионов мира, чемпион UFC — много чемпионов и хороших людей. Отец дал нам хорошее образование, дал возможность обучаться в хороших школах, университетах. Всю жизнь он то и дело занимался инвестированием в людей. Для меня это большая мотивация даже сейчас, когда я завершил профессиональную карьеру.

Сейчас я стараюсь инвестировать в моих близких людей, потому что это лучшее инвестирование. Я мог бы жить для себя и делать все, что я хочу. Я могу позволить себе купить любой дом на земле, но это не даст мне хорошую энергию. Я был бы тогда не тем, кем меня воспитывал мой отец.

Помню, как примерно 10 лет назад мое мышление было совершенно другим: «О, я стану чемпионом, стану богатым, буду покупать все». Но все, что происходило со мной в последние два года, поменяло мое видение жизни. Это было 3 июля 2020 года, прошло почти два года с момента ухода из жизни моего отца. Для меня сейчас очень сложно стоять здесь и говорить о нем. Для меня это эмоционально сложно, но... (Аплодируют.)

У меня богатая любительская карьера. Я стал двукратным чемпионом России, двукратным чемпионом мира по боевому самбо. Я соревновался везде. Помню, как я рос и мой папа подталкивал меня участвовать в соревнованиях по вольной борьбе, греко-римской, панкратиону, грэпплингу, любительским ММА, боевому самбо. Он даже заставлял меня бороться с медведями! Так он воспитывал меня. И всегда говорил мне: «Когда ты окажешься на большой арене, ты справишься с любым давлением, но сейчас ты должен усердно трудиться».

Также помню, как я в возрасте 6-7 лет получил урок на всю жизнь. Тогда я попросил у него денег, и он сказал: «Хорошо. Я тебе дам деньги, но ты должен заслужить их. Ты думаешь, я тебе буду давать все, что захочешь? Ты должен заслужить». Для меня это стало большим уроком.

Сегодня я за кулисами общался с Ди Си. Он хочет, чтобы его сын стал чемпионом мира, и я увидел, что тот в золотой цепочке. И я такой: «Ди Си, ты купил ему это?» Он такой: «Да, я купил ему золотую цепь, потому что я люблю его». Но тут дело не в любви. Сделай его голодным. Сделай его голодным! Вот в чем суть.

Я знаю, что тут полно отцов и миллионы людей по всему миру смотрят нас по телевизору, Youtube, и я обращаюсь к вам: если вы хотите хорошо воспитать, дать образование, деньги, успех, то не давайте им все, чего они хотят. Вы сами для них должны стать примером. Это очень важно. Много родителей говорят своим сыновьям не делать того, не делать этого, быть на правильном пути. Но так не работает! Вы сами должны быть на правильном пути, и ваши сын или дочь сами последуют за вами. Просто будьте примером для ваших детей. Это мой совет всем отцам и матерям.

Был 2008 год, когда я начал профессиональную карьеру. Тогда я даже не знал, как тут все устроено. Не знал о рекорде, о Sherdog, о том, кто кому проигрывал. Был 2009 год, и кто-то мне сказал: «А ты знаешь, что у тебя рекорд 5-0?» Чтобы вы понимали: некоторые бойцы, у которых рекорд 5-0, уже выступают в UFC. Потом я подумал: «А что, если у меня будет рекорд 10-0? Может быть, тогда я смогу драться в UFC?» На тот момент не было бойца из России, выступающего в UFC. Был период, когда там не было россиян. Так я добился рекорда 16-0 и подписался в UFC, став первым россиянином в этом промоушене. Много россиян стали следить за мной, потому что на протяжении предыдущих 10 лет не было бойца из России в этом промоушене. Тренеры, менеджеры, бойцы — все они, и не только они, следили за мной. В январе 2012 года я дебютировал в UFC и удосрочил оппонента. После этого UFC обратили внимание на эту территорию и начали подписывать остальных. Я счастлив, что стал первым для тех, кто, следя за мной, перешли в эту организацию, приехали в США.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Getty Images

Много о каких историях можно рассказать. Вот вам безумная история. 20 января в 2012 году я должен был драться в Нэшвилле (дебютный бой против Камала Шалоруса. — Прим. «СЭ»). 5 января у меня не было американской визы. Мне позвонили и сказали, что завтра, 6 января, я должен быть в Москве в американском посольстве. Я говорю: «Когда? Завтра?» Я попробовал купить билеты, но их не было. Полет из Дагестана в Москву составляет примерно 3 часа. Мне пришлось использовать свои связи, и знаете, ребята, как я долетел в Москву? Я полетел в кабине вместе с пилотами. Они посадили меня на маленьком стуле. Это был безумный опыт. Не скажу, какие это авиалинии были, но я летел с пилотами. Не мог не успеть, потому что весь Дагестан ждал моего дебюта.

Ладно, давайте поговорим о травмах. В 2014 году, когда я выиграл у дос Аньоса, я порвал крестообразную связку. Это была жуткая травма. Я старался вернуться, почти год не выступал, и потом это вновь повторилось, и опять на восстановление потребовался год. После этого я сломал ребро и вновь вылетел на полгода. Это был сложный период для меня. Я общался с отцом и советовался с ним по поводу дальнейшей карьеры. Я ему сказал, что, может быть, стоит завершить карьеру? Потому что я устал от череды травм и операций. Он ответил, что я могу сдаться, если хочу этого, но как я могу сдаться, когда мы столько лет усердно работали вместе и когда тебе только 26 лет. Сейчас мне 33, и это большой разрыв. Мой пик был в возрасте 32-33 лет. Ваше время придет, но вы не должны сдаваться. Это дало мне безумную мотивацию. Я даже не помню, чтобы сдавался на тренировках, в любительской, профессиональной карьере, в зале. Никогда в жизни не сдавался. Многие спрашивают о том, чем я больше всего горжусь. И сейчас я отвечаю: тем, что никогда не сдаюсь.

Я впервые встретил Али Абдель-Азиза в 2014 году. После того как я получил травму, мне позвонил Али и сказал, что UFC беспокоятся обо мне. А, нет, не Али, а Ризван Магомедов, который стал частью моего успеха тоже. Ризван и Асад познакомили меня с Али, и он сказал, что Фертитта и Дана хотят позаботиться обо мне, потому что у меня тогда был рекорд 22-0 в ММА, 6-0 в UFC. Они сказали, что я должен быть профессионалом, восстановиться. Для меня эта травма стала первой такого масштаба, и я ответил им: «Что такое восстановление? О чем вы говорите?» Я даже не знал, что нужен год на восстановление. Они пригласили меня в Лас-Вегас, оплатили все счета за машину, дом, еду, мое восстановление. Поэтому хочу сказать спасибо Лоренцо Фертитте, Дане Уайту. Отдельное спасибо Джо Силве, который подписал меня. Знаю, что он много времени проводит за видеоиграми, но все равно спасибо тебе, Джо Силва.

Был 2018 год, 6 или 7 апреля, уже не помню. А, нет, 1 апреля. Тогда Али позвонил мне и сказал, что Тони Фергюсон снимается с боя. Я ответил: «Окей. Хорошая первоапрельская шутка». Он поклялся, что это так. Потом новости начали всплывать, но я все равно подумал, что, может быть, UFC шутят. Оставалась неделя до турнира, и ему пытались найти замену, но все отказывались, ссылаясь на то, что слишком мало времени, чтобы подготовиться и выйти против Хабиба, мол, нужно два месяца, чтобы подготовиться к его борьбе и бла-бла-бла. Даже когда я сделал вес, я не мог толком спать, потому что была неразбериха, и тогда я сказал Али, чтобы он разбудил меня тогда, когда найдется оппонент. Сказал ему, что он может даже не говорить имени соперника, достаточно было сказать, что оппонент нашелся. Потому что, если я собираюсь стать чемпионом, не важно, против кого выходить. Если ты хочешь стать чемпионом мира, какая разница, кто твой оппонент? Даже на взвешивании я сказал: «Ставьте против меня хоть Кинг-Конга. Если он сделает 155 фунтов, я подерусь с ним».

Теперь о моей жизни, когда я приехал в США. Хочу сказать спасибо Хавьеру Мендесу. Тут он мой первый тренер. Когда я впервые оказался в АКА, я не знал ни английского, никого в Калифорнии. Я сказал: «Здравствуйте. Меня зовут Хабиб». Я внутри говорил себе: «Лишь бы он не задавал мне вопросы, потому что кроме «привет» я ничего не смогу ему ответить». Но я делал вид, что понимаю его. Знаете, что самое интересное? Спустя два года я спарринговался, и тренер говорил мне: «Спокойнее, расслабься». Я же подумал, что «релакс» означает «поднажми, работай усерднее». Так я пер вперед, а тренер думал, что я немного сумасшедший. После этого я начал активно изучать английский. Надеюсь, сейчас вы понимаете, что я говорю.

Перед этим мероприятием у меня спросили, кто, по моему мнению, заслуживает места в Зале славы UFC. Нужно было выбрать одного человека, и я выбрал Хавьера Мендеса. Сейчас объясню почему. С 2010 по 2020 год в его зале всегда были чемпионы. Кейн Веласкес, Даниэль Кормье, Люк Рокхолд, я. В любой момент вы могли заскочить в этот зал и обнаружить там чемпиона UFC. Никто не смог добиться такого результата. Поэтому спасибо тебе, тренер, за доверие и поддержку, за то, что оставался всегда рядом со мной на протяжении всей моей карьеры. Когда я переехал в США без отца, мне нужен был наставник — такой же, как мой отец. Конечно, ты не мой отец, но ты практически им стал для меня, потому что ты всегда поддерживал меня, верил в меня. Я счастлив, что в прекрасных взаимоотношениях с тобой и с твоей семьей. Спасибо!

Теперь про Али. Вы наверняка наслышаны о том, как менеджеры доят из своих бойцов деньги. В нашем случае это я всегда занимал у него деньги, это я всегда должен был ему денег. Говорю честно, ребята: я должен ему денег. Его дети росли на моих руках. Счастлив, что у меня есть такой брат, как Али. Не только я рад тому, что он есть. Али относится ко всем бойцам как к своим детям. У него большое сердце. Большое спасибо, брат.

Ребята, вы еще не устали слушать меня? Если да, то я могу прерваться. Я ничего не понимаю, потому что мой разум сейчас сходит с ума. Сегодня крайне эмоциональный день для меня. Окей. Давайте поговорим о спарринг-партнерах. Практически всю жизнь у меня были одни и те же спарринг-партнеры. Теперь, когда я завершил карьеру, я понимаю, что должен быть рядом с ними, делиться знаниями, энергией и временем, потому что они являются большой частью моего успеха. Если ничего такого непредвиденного не случится, то в течение следующих 4-5 лет из нашего зала выйдут еще три чемпиона UFC. Поверьте мне, ребята. Вы можете сохранить это видео и потом убедитесь в этом.

Возможно, это не понравится бразильским фанатам, но Ислам Махачев близок к тому, чтобы стать чемпионом UFC. Еще примерно 10 лет назад Ислам был любимым учеником моего отца. И он всегда говорил, что, когда огня и голода у меня станет меньше и я завершу карьеру, Ислам заменит меня. Посмотрите, что сейчас происходит. Ислам идет на серии из 10 побед, это один из лучших показателей в истории. Я твердо верю в то, что он станет чемпионом UFC. Он часть наследия моего отца.

Также не сомневаюсь в Умаре Нурмагомедове. Он станет чемпионом в легчайшем весе. Поэтому, ребята, вы не раз увидите меня в течение последующих лет. Я не дам вам скучать. Всегда буду максимально близко к клетке и буду кричать на кого-то из моих ребят.

Где я живу? В селении в Дагестане. У меня там дом. Мне это нравится. Если я оставил деревню, то деревня не оставила меня. Она всегда внутри. Так мы шутим в Дагестане. Также хочу сказать спасибо тем, кто подписал меня в UFC. Это был не Али, а другие ребята, менеджеры. Майк Константино, Сэм Кардэн, Мурат Кештов, Эльдар [Эльдаров]. Они сыграли большую роль в моей карьере. Я лишь тренировался, а они занимались своим делом. Никогда о них не забуду. Спасибо вам, ребята.