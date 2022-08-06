«Зачем уважаемого человека убивать, депутата?» Дацик победил Монсона без ударов по лицу

Удивительный случай: боец не дрался во всю силу, а его хвалят — потому что «не стал бить деда». Дело было на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Сначала — про три боя главного карда. Николай Чибисов во втором раз победил Ушу-Мастер (на этот раз единогласным решением судей), а блогер Святослав Коваленко задушил во втором раунде Александра Зарубина (ака Саша Стоун), который в непрофильных СМИ позиционируется как многократный чемпион мира и России по смешанным единоборствами (на самом деле, Зарубин выигрывал детские и юношеские турниры по рукопашному бою). Кстати, это был первый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в клетке для ММА, а не в ринге.

Ярким получился со-главный бой. Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес должны были драться по правилам ММА, но в день боя (может, и раньше) правила изменились на «только стойка, никакой борьбы». То есть боец на голых кулаках Гаджи Автомат оказался в более комфортном положении. Однако Родригес показал, что рубка в стойке — и его стихия тоже. Поединок получился конкурентным и прошел все три раунда (по 3 минуты). Итог: победа бразильца раздельным решением судей. Обычно улыбчивый Наврузов расстроился и уехал домов, оставив журналистов без интервью. Родригес же заявил «СЭ», что в бою по правилам ММА разделался бы с Гаджи быстрее, чем за минуту. Также он сказал, что готов дать российскому бойцу реванш — но только в ММА.

Потом был бой Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона. Монсон — опытнейший боец, дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC, в 2006-м дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Очень заслуженный спортсмен. Вот только ему уже 51 год. Дацику тоже немало — 41, выступает он с 1999 года, но сейчас, благодаря постоянным тренировкам и спокойному образу жизни, вышел на пик формы.

Накануне боя Слава пообещал сильно не бить Монсона — и сдержал слово. Настоящего боя мы не увидели — разве что выставочный. Первый раунд забрал Монсон — за счет контроля в партере. Оставшиеся два — Дацик, который не давал сопернику провести тейкдаун, а еще поджимал к сетке и лупил по животу. По животу, а не по лицу. Итог: победа Рыжего Тарзана единогласным решением судей. Обычно после подобных поединков на организаторов льется критика со всех сторон. Но тут обратная ситуация: если посмотреть комментарии на Youtube, большинство пользователей хвалят Дацика за то, что «благородно не стал бить деда».

А вот что сказал сам Дацик: «Времени на борьбу было мало, всего 20 секунд, поэтому опасности не было, — сказал Дацик после боя. — Каково бить депутата? Не первый депутат, надеюсь, что и не последний. Джефф — хороший и уважаемый боец. У меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились и кайфово подрались. Я вспомнил свои коронные сальтухи — «драцик-гири». Вроде как попал, но не в челюсть. Почему бил в грудь? Зачем депутата бить по лицу?! Ему же еще выступать, наверное. Я ему показал всю мощь ядерных кулаков — чтобы его душа ослабла, и чтобы в борьбе он не усердствовал — дыхалочка ослабла. Всю дурь я не включал. Зачем мне убивать уважаемого человека? Он уважаемый человек, мне нравится. Чего стоит хотя бы то, что он выходит под гимн Советского Союза. Почет и уважуха».

Уточнение: обладатель российского паспорта, красногорский депутат Монсон вышел в зал не под гимн СССР, а под песню «Советский Марш» британского композитора Джейма Ханнигана, которая была написана для игры Red Alert 3.

Звучит сюрреалистично, но правда: теперь у Дацика в активе победы над будущим чемпионом UFC (в 1999-м, в 18 лет, он нокаутировал Андрея Орловского) и над двумя претендентами на титул чемпиона UFC (в 41 нокаутировал Антонио Силву и выиграл у Монсона). 24 сентября Вячеслав встретится в ринге с бывшим бойцом Pride — Александром Емельяненко. Монсон же после поединка с Дациком заявил, что проведет еще один бой в октябре, после чего окончательно завершит спортивную карьеру.