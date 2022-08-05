Стал отцом в 15 лет, тянет шестерых детей, приезжает в зал с пистолетом. Джамал Хилл — черный гангстер UFC

Новая звезда.

В ночь на 7 августа бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Тьяго Сантос (22-10) подерется с Джамалом Хиллом (10-1-1) в главном событии UFC Vegas 59.

Хотя Сантосу уже 38 лет и в бою с Джонсом он прошел через, пожалуй, самый жестокий разрыв коленных связок в истории UFC (на левом порвал переднюю, заднюю, боковую связки и мениск, на правом — мениск, также заработал трещину большеберцовой кости) — он все еще очень опасен и физически профпригоден. Вернувшись после 16-месячного простоя, Маррета уронил Гловера Тейшейру, провел равный бой с Александром Ракичем, победил Джонни Уокера и уронил Магомеда Анкалаева. Во всех этих поединках бразилец выглядел взрывным и сильным, хотя и гораздо более осторожным, чем раньше.

На этот раз в его соперниках один из самым перспективных бойцов дивизиона Джамал Хилл. Хиллу 31 год, он начал выступать по ММА только в 2017 году, добрался в 2020-м до UFC с чистым рекордом. Первое поражение в карьере потерпел от Пола Крейга, увязнув в армбаре. Хотя Хилл не постучал и вербально не сдался, его рука после нескольких прокруток и выгибов стала выглядеть как плеть, и рефери провел остановку. Несмотря на пугающий вид, все оказалось не так плохо — никаких переломов и трещин, всего лишь сильный вывих локтя. Джамал вернулся спустя полгода и сразу же эффектно вырубил другого молодого таланта - Джимми Крута. Затем мем-нокаут с Уокером, и сегодня Хилл уже в десятке. В случае победы в субботу он может залететь даже на пятую строчку, если финиш будет ярким, а составители рейтинга — в хорошем настроении.

Хилла отличают отменное чувство дистанции и хороший подбор ударов, нокаут-сила, габариты и железный подбородок. Борьбу и грэпплинг у него тестировали как следует лишь однажды — в январе 2020-го Дарко Стошич провел шесть тейкдаунов, но не выжал из них больше двух минут контроля. Тем не менее это не самая сильная сторона Джамала — по крайней мере была два года назад. Букмекеры видят его ощутимым фаворитом в бою с Сантосом — 1,31 против 3,65 (кстати, таким же фаворитом он был перед проигранным поединком с Крейгом).

Если убрать в сторону весь спорт, то Хилл - персонаж очень интересный. В 15 лет он в первый раз стал отцом, а в 28 — уже в шестой. Его старшему ребенку, дочери Малайе, две недели назад исполнилось 16 лет — представьте, когда вам всего 31, а ваш ребенок уже в 10-м классе.

За пару дней до боя «Спорт-Экспресс» созвонился с Джамалом, чтобы обсудить его плодовитость, ношение пистолета на утренние тренировки, бой с Магомедом Анкалаевым и встречу с Джоном Джонсом в ночном клубе.

Джамал Хилл. Фото Соцсети

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— Когда рефери поднимал вам руку после победы над Джонни Уокером, мы увидели огромную гематому на предплечье. Она появилась после одного из его киков? Как долго потом заживала?

- Гематома спала за несколько дней, ничего такого серьезного, но она реально была большой. Насколько я помню, она появилась после его кика, и кик был прямо перед нокаутом. Я оттянулся назад и сделал такое небрежное, ленивое движение рукой под блок. И прямо в этот момент его голень зашла мне четко в предплечье. Это была тупость с моей стороны, я стоял вне дистанции киков, но зачем-то решил сделать блокирующее движение рукой, дотронуться до кика.

Предплечье Хилла после кика Джонни Уокера. Скрин из трансляции

— Джонни упал самым киношным способом, которым только возможно. Это усиливает вкус от нокаута?

— Да, это сделало его более запоминающимся. Получилось зрелищно. Честно, я никогда не видел, чтобы кто-то так падал.

— У вас убийственный правый хук, правый оверхук. Уже четырех людей в UFC им уронили. Почему этот удар у вас особенно хорош?

— Бро, у меня каждый панч особенный. Они все могут тебя усыпить. Левый хук, левый апперкот, левый прямой, правый прямой — неважно.

— У вас не самая типичная структура тела для полутяжа. Нет прокачанности, четкого рельефа. У вас было когда-нибудь шесть кубиков?

— Эм... Что ты имеешь в виду? У меня есть шесть кубиков. Как только я пришел в UFC, я уже был прокачанным. У тебя представление о прокачанности, наверное, это когда кто-то разбух от мышц, весь бугрится ими. Для меня прокачанность — это хорошие, сухие мышцы. И я как раз такой, я довольно сухой.

— Вы всегда очень яростно празднуете финиши, кричите агрессивно публике: «Что?! Что?!» Почему такая злость?

- Это называется интенсивность, бро. Вся эта тема с «Что?! Что?!» - это пошло как ответ всем скептикам, кто не верил в меня, сомневался. «Что вы скажете сейчас, какая сейчас будет отмазка?» Вот так это и пошло.

— Магомед Анкалаев идет на девяти победах подряд, что думаете о нем?

— Очень хороший боец, крепкий. Он показал, что он топ-уровень. Но, не поймите меня неправильно, мне по барабану бои вашего парня, потому что он не вытаскивает из себя в клетке столько, сколько бы мог. Но он крепкий, бро. Он выигрывает, он как ракета. Это победитель. Если мы с ним подеремся, это будет хороший бой. Вся эта стигма, что я якобы не умею грэпплить — люди будут об этом говорить. И я думаю, что этот бой как раз-таки не пройдет в стойке, это будет грэпплинг-матч.

— Российские ММА-фаны будут в шоке, когда узнают, что вы самый многодетный отец в UFC. У вас шестеро детей к 30 годам. Как так получилось — вы всегда хотели много детей или просто вышло как вышло?

— Бро, ты спрашиваешь, как так вышло, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе историю про птичек и пчел? Окей, ладно, это чисто американское выражение. Смотри, когда парень любит девушку физически, то... Ладно, бро, я просто играю. Так вышло, у меня есть дети. Я всегда хотел большую семью, да. Это жизнь, что получилось, то получилось.

— Скажите честно — вы помните дни рождения всех своих детей?

— Да. Ты о чем б**** (смеется)? Ты помнишь дни рождения своей семьи, своих братьев?

16-летняя Малайя Хилл. Фото Соцсети

— Да, но у меня их не так много.

— Если ты помнишь дни рождения своих братьев, ты сможешь вспомнить дни рождения сестер. А если вспомнишь сестер, то вспомнишь, и когда там у мамы день рождения. Конечно, я помню, когда у моих детей дни рождения.

— Вы впервые стали отцом в 15 лет?

— В 15, да.

— Я девушку впервые поцеловал в 17 лет. Не знаю, уместна ли эта подробность.

— Правда? Это другая история, конечно... Но, слушай, может быть, если идти по твоему пути, то это будет даже лучше для отношений (смеется).

— Вы хотите еще больше детей?

— Посмотрим. Может быть.

— В видеодневнике UFC я увидел, как вы приезжаете в свой зал с пистолетом у пояса. Зачем вам пистолет, когда вы идете на тренировку?

— Потому что я хожу не только на тренировки. Я уезжаю из зала и еду в другие места. У нас штат, где свободное ношение оружия. Иногда ситуации выходят из-под контроля, люди имеют склонность к потере контроля. Лучше иметь пистолет, когда он тебе не нужен, чем не иметь, когда он нужен.

Джамал Хилл прибывает на тренировку в зал Black Lion с пистолетом за поясом. Фото Скриншот из видео UFC Скриншот из видео UFC

— Разумеется, вы всецело за свободное ношение оружия?

— Да, конечно. Но я за ответственное и лицензированное ношение и использование.

— Вам драться с Тьяго Сантосом в субботу. Что уважаете в нем больше всего?

- Что я уважаю в нем больше всего... Бро, он ничего не боится. Он выходит, чтобы снести тебя, снести тебе голову. Я уважаю это.

— Как видите бой в субботу?

— Вижу, как я контролирую бой в доминирующей манере. Полностью воплощаю мой гейм-план, мою стратегию, навязываю мою волю и ломаю его. Я хочу сломать его.

— После того как Джон Джонс похвалил вас в Twitter, вы с ним случайно не пересекались или, может быть, списывались?

— Нет, бро. Но я как-то видел Джона в Альбукерке, мы были в одном ночном клубе. Я не подошел к нему, но увидел его. Я приехал в Альбукерке на бои, а он, понятное дело, живет там. Я не помню название клуба, Cake или что-то вроде того. Мы оказались там в одно время, оба в VIP-секторе, я заметил его, но мы ничего не сказали друг другу.