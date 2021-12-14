«Он был словно из фильма «Хищник». Нечеловек». Как Исмаилов встретил молодого Нганну и оказался в шоке

Дело было в пригороде Парижа в далеком 2014-м.

О карьере Франсиса Нганну в единоборствах можно снять остросюжетный фильм. Камерунец с огромным трудом сумел попасть в Европу (эту душераздирающую историю можно прочитать здесь), бомжевал на улицах Парижа, пока его не приютил тренер Фернанд Лопес.

Он сделал из Франсиса не просто бойца ММА, а претендента на чемпионский титул UFC. Потом они расстались и сейчас находятся в сложных отношениях, о чем Лопес не раз рассказывал нашему корреспонденту Никите Горшенину.

Теперь же Нганну тренируется в США. В марте он нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC. Ну а в январе 2022-го его ждет супербой с непобежденным Сирилом Ганом, воспитанником Лопеса.

Нганну начал заниматься в ММА в 2013-м, в 27 лет. Причем первый бой провел в этом же году: Фернанд Лопес — сторонник быстрого развития карьеры. Первый бой Франсис выиграл болевым приемом, а вот второй проиграл — Зумане Сиссе, который тогда подавал большие надежды.

«Франсис ударил его [Сиссе] в голову раз двадцать, — вспоминал в интервью «СЭ» Лопес в мае этого года. — Чисто причем. И тот не упал, не проиграл нокаутом. Техника Франсиса была настолько ужасной, что он просто не мог нокаутировать. Потом мы проделали большую работу над доведением удара, и он начал выключать людей. Кстати, у Зуманы Сиссе к этому бою был рекорд 7-0, у Франсиса 1-0. Вы сейчас даже не знаете, кто такой Зумана Сиссе. После победы над Франсисом у Сиссе стал рекорд 8-0. А через два боя 10-0. Но я продвигал в UFC Франсиса с рекордом 3-1. Подумайте об этом. Зумане Сиссе на тот момент было 20 лет. Франсису — 28. Зумана Сиссе побил его, но кто сейчас знает Зуману Сиссе? Хотя как знать, куда бы он мог добраться с хорошим менеджером... Вы не представляете, сколько в мире вот таких сырых монстров, у которых нет хорошего менеджера, того, кто будет тащить его везде. И эти монстры просто пропадают».

Зумана Сиссе по прозвище Алькатрас после боя с Нганну одержал две победы подряд, потом проиграл Денису Гольцову армбаром, затем снова дважды выиграл, следом опять проиграл, а потом его карьера остановилась на четыре года по неизвестной нам причине (возобновилась в 2021-м). Нганну же начал стремительно прогрессировать и 5 апреля 2014-го одержал первую победу нокаутом. Пострадал Билял Тахтахи на шоу промоушена 100% Fight в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Это был турнир-четверка в тяжелом весе. В финале Нганну встретился с канадцем Николасом Спекгом, поймав его на ручной треугольник.

Удивительно, но в том же шоу участвовал и знаменитый (тогда еще совсем не знаменитый) российский боец Магомед Исмаилов. Он дрался в главном бою вечера с местной звездой Ксавье Фупа-Покамом. Магомед проиграл раздельным решением судей, это был его второй и последний поединок за границей.

На днях Исмаилов провел встречу со студентами МГИМО, организованную дискуссионным клубом совета землячеств МГИМО. Студенты задавали Магомеду различные вопросы. Зашла речь и о бое Нганну с Ганом. Тут Исмаилов вспомнил, какое впечатление произвел на него Нганну тогда, в апреле 2014-го на бойцовском шоу в Леваллуа-Перре.

«Я дрался за пояс, конкретно зажали меня там, — отметил Исмаилов. — Я, если обычно проигрываю, говорю: «Проиграл». А там конкретно зажали. И там я увидел Нганну. Подумал: «Что это за нечеловек? Что за абориген?» Сосульки на голове... Это сейчас вы видите такого ухоженного, симпатичного Нганну. И то вы скажете: «Он страшный». Пугающий, ладно, не страшный.

Но тогда я подумал: «Это кто?!» Он был немножечко худее, неухоженный, на ногах ногти у него такие. Я думал, подстригут ему их или не подстригут. У него еще руки вот так, знаешь (трясет руками)... Я на тренера смотрю, говорю ему: «Прикинь, он зарубится с кем-то». Думаю: кто же у него оппонент? И там сидел с таким животиком дагестанец маленький (видимо, речь о Биляле Тахтахи. — Прим. «СЭ»). Дагестанец наш, живет во Франции. С животиком, маленький, как я ростом. Говорю ему: «И че ты будешь делать с ним?» Я же в шоке до сих пор от этого нечеловека.

Магомед Исмаилов в МГИМО. Фото Совета землячеств МГИМО, Instagram

Он отвечает: «Да я там, нормально...» И он потом как-то в бою еще сактивничал, немножечко попробовал что-то. Вот он меня вдохновлял, что выходит с этим нечеловеком драться. Думал: «Сколько тебе заплатят, зачем это тебе надо?» Потом я уже увидел Нганну в UFC, он смотрелся нормально. Но тогда... Вот мы смотрим фильмы «Хищник», «Чужой» — вот в натуре он был таким. А сейчас он довольно-таки ухоженный, симпатичный. А тогда он был по-настоящему страшный. По-настоящему».

Нганну оказался в UFC уже в 2015 году. Сейчас он чемпион, у него 3,2 миллиона подписчиков в Instagram, и он один из тех, кто делает UFC популярнее. Исмаилов никогда не выступал в UFC, ему хорошо и в России, где он стал одним из самых известных бойцов. 2,1 миллиона подписчиков в Instagram, миллионные просмотры в YouTube, рекламные контракты. В общем, к успеху пришли оба.