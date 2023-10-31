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Сегодня, 14:30

«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Отдел единоборств «СЭ»
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Хасбик и Абдулрашид Садулаев
Просят смягчить наказание для участников беспорядков.

Вечером 29 октября в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за прибывшего из Израиля рейса на фоне обострения военных действий в секторе Газа. Местные жители, обеспокоенные происходящим в Палестине, прорвались и на взлетно-посадочную полосу. Один из нарушителей даже заглянул в турбину самолета — будто бы в поисках беглого гражданина Израиля, которого, конечно, там не нашел.

Авиационные власти сообщили, что аэропорт закроют на неделю, но уже в понедельник днем он возобновил работу. Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело и квалифицировало события как массовые беспорядки. Мир спорта, а в особенности единоборств, тоже задели эти новости. Многие исповедующие ислам бойцы также переживают из-за военного конфликта в Газе, поэтому они не могли не отреагировать и на инцидент в Махачкале.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев объяснил беспорядке в махачкалинском аэропорту солидарностью с мусульманами, но отметил, что это не должно перерастать в хаос. При этом Садулаев попросил власти смягчить наказание для задержанных.

Абдулрашид Садулаев.
Фото Соцсети

«Я понимаю своих земляков-дагестанцев, они всегда в числе первых бывают готовы проявить свое мужество и помочь в беде, не раз они это показывали, — написал Садулаев в соцсетях. — Но эта солидарность и желание выразить протест, показать единство с мусульманами всего мира не должны сопровождаться хаосом и беспорядками. В итоге принесены неудобства своим же землякам, которые не смогли вовремя приземлиться или отправиться в путь. К сожалению, мы имеем сотни задержанных, многие получат реальные сроки.

Прошу вас, братья и сестры, ради вашего же блага держите свои эмоции и не поддавайтесь на провокации. Не давайте использовать этот накал против вас самих. Усердствуйте в ночных молитвах, как к этому призывают все большие авторитетные ученые. Пусть Всевышний убережет наш народ от больших бед и поможет палестинцам обрести свободу и покой. Наши молодые и горячие парни действовали на эмоциях, надеюсь, власть и правоохранительные органы пойдут им навстречу и смягчат наказание. Так будет лучше для всех».

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Боец UFC в наилегчайшем дивизионе Мухаммад Мокаев написал в твиттере, что больше не будет давать интервью известному журналисту Ариэлю Хельвани, имеющему еврейское происхождение. Ранее Хельвани выражал поддержку Израилю и публиковал видео погромов в аэропорту Махачкалы. Прежде Мокаев неоднократно был гостем на шоу Хельвани The MMA Hour.

Осудил ситуацию и блогер Хасбулла: «Братья, нельзя заниматься анархией. Нельзя устраивать несанкционированные акции, призывать людей к беспорядкам, даже если мотивы у вас правильные. Шариат не дозволяет достигать маленькую пользу большим вредом. Здесь проблем и так хватает и любое такое мероприятие может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Бойтесь Аллаха и будьте благоразумны...»

Призвал махачкалинцев к порядку и Вагаб Вагабов. Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе написал: «Братья, проявите терпение, бардак к добру не приведет. Некоторые на эмоциях уже на своих соседей нападают. Напомните хоть один митинг, который принес бы что-то кроме бардака. Не поддавайтесь на провокации, братья».

Абдулрашид Садулаев
Вагаб Вагабов
Мухаммад Мокаев
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
ММА
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