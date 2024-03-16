Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

16 марта, 17:41

Боец ММА Багаутинов: «Малыхин вписал свое имя в историю, но нужно показать себя в UFC»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов рассказал, что думает о завоевании Анатолием Малахиным третьего чемпионского пояса ONE Championship.

«Как ни крути, Малыхин вписал свое имя в историю. Такого еще никогда не было. Анатолий красавчик, показал себя. Но надо выходить на другой уровень. Нужно показать себя в UFC, доказать для себя, что ты можешь. Там у Малыхина тоже очень хорошо пойдет. Деньги — немаловажная часть. На пальцах можно пересчитать спортсменов, зарабатывающих хорошие деньги», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

1 марта Малыхин победил голландца Ренье де Риддера техническим нокаутом на турнире ONE 166 в Катаре. 36-летний россиянин первым в ММА стал чемпионом ONE в трех весовых категориях — среднем, полутяжелом и тяжелом весах.

Источник: Metaratings.ru
Али Багаутинов
Анатолий Малыхин
ММА
1
0
One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
МОК озвучил новый пакет санкций против России
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малыхин — о потенциальном бое с Харитоновым: «Там делов минута. Просто зайти, деньги забрать и уйти»

Малыхин: «У меня рекорд 300-0 по уличным боям!»
Новости
RSS RSS
Все новости