Малыхин: «У меня рекорд 300-0 по уличным боям!»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) уверен, что он лучший тяжеловес в мире.

«Я лучший из лучших тяжеловесов на планете, мой друг! Что отличает меня от остальных? Моя команда, моя жена, моя семья, мой тренер. К тому же, у меня есть вольная борьба. Я долгое время входил в состав сборной России, а мы все знаем, насколько сильна русская школа борьбы. И еще у меня рекорд 300-0 по уличным боям! Я дерусь с раннего детства», — сказал россиянин Morning Kombat.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.