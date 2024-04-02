ONE Championship подписала контракт с Алибегом Расуловым и Саматом Мамедовым

Азиатская лига ONE Championship заключила контракт с российско-турецким полусредневесом Алибегом Расуловым (14-0) и казахским легковесом Саматом Мамедовым (6-0), сообщает MMA Junkie со ссылкой на официального представителя промоушена.

Оба бойца являются непобежденными. Их дебютные бои в лиге еще не анонсированы.

Расулов выступал в таких лигах, как AMC Fight Nights и M-1 Global. Шесть раз он побеждал нокаутом, четыре раза — болевым, и еще четыре боя доходили до решения судей. Мамедов выступал в казахской лиге Octagon Promotion. На его счету две победы нокаутом и четыре — болевым.