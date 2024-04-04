Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

Сегодня, 21:20

Гольцов заявил, что Малыхин показывает хороший уровень только в рамках своей организации

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тяжеловес Денис Гольцов оценил достижения соотечественника Анатолия Малыхина в ММА и его выбор драться в ONE.

«Это очень хороший уровень исключительно для той организации, в которой он бьется. Это объективно круто именно в рамках ONE. Если мы говорим о мировом уровне, то подобное достижение в UFC имело бы совершенно другой коленкор. Тут даже разговоров бы не было. Когда ребята завоевывают титулы в UFC, это абсолютно неоспоримо. В любом случае профессиональный спортсмен, в первую очередь, реализовывает себя в финансовом плане. У всех свои аппетиты, взгляды на жизнь и цели», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

1 марта Малыхин победил Ренье де Риддера на турнире ONE 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Малыхин
Денис Гольцов
ММА
1
0
One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ONE Championship подписала контракт с Алибегом Расуловым и Саматом Мамедовым
Новости
RSS RSS
Все новости