Малыхин проведет защиту титула против сенегальца Кейна в Атланте 8 ноября

Непобежденный российский боец ММА Анатолий Малыхин проведет защиту титула в тяжелом дивизионе против сенегальца Умара «Рейг Рейг» Кейна, сообщает пресс-служба ONE Championship.

Их поединок станет главным событием турнира ONE 169, который состоится 8 ноября в Атланте.

Малыхин завоевал временный титул чемпиона ONE Championship в феврале 2022 года, нокаутировав Кирилла Грищенко во втором раунде. 3 декабря 2022-го он нокаутировал в первом раунде Ренье де Риддера и взял титул чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе.

Всего на счету 36-летнего россиянина в смешанных единоборствах 14 побед и ни одного поражения. В активе 32-летнего Кейна шесть побед и одно поражение.