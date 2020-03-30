«Запрет на перелеты не помешает мне надрать тебе зад». Фергюсон дразнит Хабиба

Претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон бросил новй вызов лучшему бойцу дивизиона Хабибу Нурмагомедову.

— 18 апреля все ближе, — написал Фергюсон в Twitter. — Хабиб, ты прячешься в России? Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать тебе зад. Не используй это в качестве оправдания. Ты знаешь, где меня найти.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой его сына с Тони Фергюсоном не состоится в США. Поединок станет главным событием UFC 249, который запланирован на 18 апреля и должен состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. В данный момент организаторы ищут новую площадку.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.