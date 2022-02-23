Минеев о бое Исмаилова с Дуродолой: «Буду болеть всеми силами за Исмаилова. Даю 80 процентов на его победу»

Минеев заявил, что будет болеть за Исмаилова в поединке с Дуродолой

Чемпион AMC Fight Nights россиянин Владимир Минеев поделился ожиданиями от боксерского поединка между соотечественником Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«25-го числа я буду на Сахалине, но обязательно включу телевизор в этот момент и буду болеть всеми силами за Исмаилова, — сказал Минеев «СЭ» на пресс-конференции AMC Fight Nights, посвященной турниру в Сочи 23 февраля. — Я считаю, что у него в этом бою большие шансы на победу, если он будет придерживаться своей тактики. Времени у Дуродолы не так много, чтобы довести задуманное им до конца. Я в этом бою отдаю 80 процентов на победу Исмаилова».

«Тут скорее Дуродола не сможет понять, как боксировать с Исмаиловым. Я-то с Исмаиловым давно знаком и два раза боксировал. В боксе у Исмаилова против меня еще меньше шансов, чем в ММА».

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится на турнире РЕН ТВ, который пройдет 25 февраля в Москве.

В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Исмаилова.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.