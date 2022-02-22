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Сегодня, 22:39

Миша Алоян выиграл в последнем поединке в карьере

Иван Шитик
Корреспондент

Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Миша Алоян завоевал золотой пояс WBA в весовой категории до 52,16 кг.

В заключительном поединке в своей карьере, прошедшем в Москве, он выиграл у венесуэльца Давида Баррето решением судей.

Ранее Алоян объявил, что поединок против Баррето станет последним в его карьере. Всего на счету 33-летнего боксера восемь побед (одна — нокаутом) и одно поражение.

Он является бронзовым призером Олимпийских игр-2012, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы.

Миша Алоян
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