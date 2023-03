UFC Ян — Двалишвили, Волков — Романов: во сколько начнется прямая трансляция боев

В ночь c 11 на 12 марта в концертном зале The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 221.

Главным поединком турнира станет бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили, в со-главном событии вечера в октагон выйдет еще один представитель России Александр Волков и молдаванин Александр Романов.

Бои основного карда турнира UFC Fight Night 221 начнутся ориентировочно в 2.00 (по московскому времени). Поединок Волкова начнется около 4.00, а бой Яна — в 4.30.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец», сайт matchtv.ru и платформа UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.