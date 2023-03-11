UFC Ян — Двалишвили, Волков — Романов: как смотреть прямую трансляцию боев в России

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) в главном бою турнира UFC Fight Night 221 россиянин Петр Ян (16-4) подерется с грузином Мерабом Двалишвили (14-4). Их поединок начнется около 04.30 мск.

Видеотрансляции боев Ян — Двалишвили, Александр Волков — Александр Романов в России будут доступна в прямом эфире на телеканалах matchtv.ru и «Матч Боец». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Бои основного карда турнира UFC Fight Night 221 начнутся ориентировочно в 2.00.

22 октября 2022-го 30-летний Ян проиграл раздельным решением судей Шону О'Мэлли. Последний поединок 32-летний Двалишвили выиграл единогласным решением судей у Жозе Альдо, после чего легендарный бразилец ушел на пенсию.

Вчера, 10 марта, во время дуэли взглядов Двалишвили обозвал россиянина, после чего Ян толкнул соперника. Затем бойцов развели в разные стороны.