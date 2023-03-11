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Кирилл Сидельников: «Молдавский никогда не опускает руки, поэтому у него еще все впереди»

Алина Савинова
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Боец Bellator Кирилл Сидельников прокомментировал поражение россиянина Валентина Молдавского от британца Линтона Васселла.

«В тяжелом весе исход боя порой решает один удар, что мы и увидели. По ходу боя Валентин все делал правильно и вел этот поединок, переводил в партер, но пропустил тяжелый удар. Добивание у Линтона Васселла на высоком уровне, чем он и запомнился. Я не участвовал полностью в подготовке Молдавского, но каких-либо проблем или трудностей не замечал. Конечно, Валентина рано списывать со счетов, и он еще может вернуться в титульную гонку. Для этого ему нужно выиграть пару боев, и дальше все будет хорошо. Валя — молодой и целеустремленный боец и один из тех парней, которые никогда не опускают руки. Поэтому думаю, что у него еще все впереди», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

Молдавский проиграл нокаутом в первом раунде Васселлу на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе, который прошел 11 марта. Британец стал официальным претендентом на чемпионский титул в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-moldavskii-odin-iz-tekh-kto-ne-opuskaet-ruki-vse-u-nego-eshe-vperedi-234628/
Валентин Молдавский
ММА
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