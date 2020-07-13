Турнир UFC на Бойцовском острове 16 июля: расписание и прямая трансляция
После утра единоборств UFC 251 на острове Яс состоится UFC Fight Night с главным боем между американцами Кэлвином Каттаром и Дэном Иге в полулегком весе.
Этот турнир также называется UFC on ESPN и UFC Бойцовский остров 1.
UFC Fight Night Каттар — Иге, UFC Fight Island, остров Яс, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
Предварительные бои (начало — 2.00 мск, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор) Полутяжелый вес, 93,0 кг: Хорхе Гонсалес (Мексика) — Кеннет Берг (Норвегия)
Легчайший вес, 61,2 кг: Джек Шор (Уэльс) — Аарон Филлипс (США)
Наилегчайший вес, женщины, 52,2 кг: Дианна Белбита (Румыния) — Лиана Джоджуа (Грузия)
Полулегкий вес, 65,8 кг: Джаред Гордон (США) — Крис Фишголд (Англия)
Полутяжелый вес, 93,0 кг: Модестас Букаускас (Литва) — Андреас Михалидис (Греция)
Полулегкий вес, 65,8 кг: Рикардо Рамос (Бразилия) — Лерон Мерфи (Англия)
Средний вес, 83,9 кг: Джон Филлипс (Уэльс) — Хамзат Чимаев (Швеция)
Основной кард (начало — 5.00 мск, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)
Полусредний вес, 77,1 кг: Абдул Разак Альхассан (Гана) — Мунир Лаззез (Тунис)
Наилегчайший вес, женщины, 56,7 кг: Молли Маккэн (Англия) — Тайла Сантус (Бразилия)
Легчайший вес, 61,2 кг: Джимми Ривера (США) — Коди Стэменн (США)
Наилегчайший вес, 56,7 кг: Тим Эллиотт (США) — Райан Бенуа (США)
Полулегкий вес, 65,8 кг: Кэлвин Каттар (США) — Дэн Иге (США)