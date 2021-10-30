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Блахович — Тейшейра, Ян — Сэндхаген, Махачев — Хукер, Волков — Тыбура. Все результаты турнира UFC 267

17:15
Петр Ян. Фото UFC, Instagram
Петр Ян. Фото UFC, Instagram
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В субботу, 30 октября, в Абу-Даби пройдет UFC 267. Главные бои турнира покажет телеканал РЕН ТВ.

Основной кард

Ян Блахович (28-8-0) — Гловер Тейшейра (32-7-0) (бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе)

Петр Ян (15-2-0) — Кори Сэндхаген (14-3-0) (бой за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе)

Ислам Махачев (20-1-0) — Дэн Хукер (21-10-0) (легкий вес)

Александр Волков (33-9-0) — Марчин Тыбура (22-6-0) (тяжелый вес)

Хамзат Чимаев (9-0-0) — Ли Цзянлянь (18-6-0) (полусредний вес)

Магомед Анкалаев (15-1-0) — Волкан Оздемир (17-5-0) (полутяжелый вес)

Предварительный кард

Аманда Рибас (9-2-0) — Вирна Жандироба (17-2-0) (женщины, минимальный вес)

Рикардо Рамос (15-3-0) — Зубайра Тухугов (19-5-1) (полулегкий вес)

Альберт Дураев (14-3-0) — Роман Копылов (8-1-0) (средний вес)

Элизеу Залески дос Сантос (22-7-0) — Бенуа Сент-Денис (7-1-0) (полусредний вес)

Михал Олексейчук (15-4-0) — Шамиль Гамзатов (14-0-0) (полутяжелый вес)

Макван Амирхани (16-6-0) — Лерон Мерфи (10-0-1) (полулегкий вес)

Яозонг Ю (1-2-0) — Андре Петроски (8-2-0) (полутяжелый вес)

Тагир Уланбеков (13-1-0) — Алан Насименто (17-5-0) (наилегчайший вес)

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