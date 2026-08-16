Сборная команда России по ММА отправилась на молодежный чемпионат мира в Абу Даби

Сборная команда России по ММА поехала на молодежный чемпионат мира в Абу-Даби. Это первые международные соревнования для российских спортсменом, в которых они выступают после перерыва.

Накануне вылета все участники соревнований получили национальную форму и прошли сбор в Москве.

Около 1000 участников из разных стран будут проводить свои поединки в четырех возрастных категориях: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет

Расписание соревнований:

Понедельник, 17 августа — Соревнования Youth D (10-11 лет).

В этой категории сборная России не принимает участие.

Вторник, 18 августа — Соревнования Youth C (12-13 лет).

Поединок: 1 раунд длительностью 3 минуты.

Среда, 19 августа — День 1 соревнований Youth B (14-15 лет)

Поединок: 1 раунд длительностью 4 минуты.

Четверг, 20 августа — День 2 соревнований Youth B (14-15 лет)

Поединок: 1 раунд длительностью 3 минуты.

Пятница, 21 августа — День 1 соревнований Youth A (16-17 лет)

Поединок: 3 раунда длительностью 2 минуты.

Суббота, 22 августа — День 2 соревнований Youth A (16-17 лет)

Воскресенье, 23 августа — День 3 соревнований Youth A (16-17 лет)