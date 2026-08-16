Чемпион UFC Петр Ян поздравил Ислама Махачева с победой над Иэном Гэрри

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поздравил своего соотечественника Ислама Махачева с победой в титульном поединке за пояс в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Поздравляю с победой и защитой пояса», — написал Ян в соцсетях.

Махачев держал в UFC 17 побед подряд и превзошел достижение бывшего чемпиона промоушена бразильца Андерсона Силвы (16 побед).

Всего на счету россиянина 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.